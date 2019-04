Nebezpečná křižovatka bude přehlednější, posunou ji dál od horizontu

Pro řidiče na hlavním tahu z Plzně na České Budějovice je to jedna z desítek křižovatek, kterými na vytížené trase projíždí. Jenže pro šoféry, kteří jedou od Horažďovic a chtějí pokračovat na Plzeň, je to tak trochu loterie.

Křižovatka je jen kousek pod horizontem a hodně řidičů na přímé silnici nedodržuje maximální povolenou rychlost. Navíc jen o kousek dál na ni navazuje další křižovatka se silničkou do obce Pohůří.

„Na konci loňského roku jsme dokončili technickou studii, která je zpracovaná ve třech variantách. Po dohodě s generálním ředitelstvím jsme vybrali tu, která by měla zlepšit situaci jak pro řidiče vozidel, tak pro chodce, protože u křižovatky jsou na hlavní silnici i autobusové zastávky,“ řekl náměstek pro výstavbu plzeňské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Blabol.

Zatím to vypadá tak, že na hlavní silnici Plzeň – České Budějovice přibudou odbočovací a připojovací pruhy.

„Křižovatka by se navíc měla o něco málo posunout směrem k Plzni, aby byla dále od horizontu a řidiči měli lepší rozhled,“ upřesnil Blabol.

Obyvatelé Kotouně a Oselců, což jsou dvě první obce za křižovatkou směrem na Horažďovice, musejí přes tohle rizikové místo jezdit pokaždé, když cestují autem do Nepomuku.

Starosta Oselců Václav Houlík se domnívá, že právě tady by klidně mohl vzniknout například i kruhový objezd.

„Podle mého laického názoru by to možná bylo nejsnadnější řešení. Provoz by se tam zpomalil, což by vůbec nebylo špatné. Vždyť přímá silnice od Nepomuku je tady dlouhá a jezdí se tam rychle, cedule nikoho nezpomalí. Když najíždíte z vedlejší silnice na hlavní, bývá to docela problém. Kvůli kruhovému objezdu by auta skutečně musela zpomalovat. Beru to i tím pohledem, že se kruhové objezdy v posledních letech budují leckde,“ vysvětlil starosta Houlík.

V současné ŘSD postupně nechává zpracovávat všechny potřebné dokumentace, na jejichž konci by mělo být stavební povolení.

„Pokud nenastane nějaký problém, na jaře 2022 by mohly začít stavební práce. Byla by to akce na jednu stavební sezonu,“ odhadl ideální stav Miroslav Blabol.