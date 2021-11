Kvůli propuštění vězně usedli na lavici obžalovaných soudce i advokát

Proč skončili oba muži před soudem? Podle nepravomocného rozsudku soudce Novák instruoval advokáta Douchu, kdy má podat žádost o podmíněné propuštění svého klienta – milionáře Tomáše Maliny - z vězení.



O žádosti pak soudce rozhodoval a vyhověl jí. Původně podaná obžaloba tvrdila, že to nebylo zadarmo a soudce Novák dostal od Douchy úplatek 80 tisíc korun.



Oba obžalovaní jakoukoli korupci striktně odmítali. Karlovarský soud první instance v rozsudku tuto pasáž zcela vypustil

Záruky poskytli nohejbalisté

Podle původního závěru karlovarských soudců využil Ivan Novák svého postavení soudce v Chomutově a instruoval advokáta Josefa Douchu, kdy podat žádost o podmínečné propuštění odsouzeného, aby věc byla s největší pravděpodobností přidělena jeho senátu.

„Doucha pak podal žádosti podle pokynů. První z nich ale soud zamítl. Když Ivan Novák zjistil formální nedostatky v druhé, informoval o nich 18. prosince 2015 telefonicky advokáta Douchu,“ citoval člen odvolacího senátu z karlovarského rozsudku.

Podle spisu ještě později soudce poslal Douchovi e-mail, ve kterém ho upozornil, že po prvním zamítnutí nemůže podávat odsouzený další žádost o podmínečné propuštění dříve než za půl roku. Ovšem také napsal, že žádost může podat občanské sdružení, které navrhne i tři konkrétní záruky.

Doucha pak podle rozsudku kontaktoval lidi z nohejbalového oddílu a ti záruky poskytli. Malinu soud v lednu 2016 z vězení skutečně předčasně propustil.



Chtěl jsem to urychlit, přiznal Doucha

Advokáti obou obžalovaných tvrdí, že vězeň v době rozhodování soudu splňoval všechny podmínky pro předčasné propuštění.

Soudce Novák i advokát Doucha v minulosti přiznali, že spolu o případu komunikovali. Doucha vysvětloval, že jen chtěl, aby se žádostí soud zabýval co nejdříve.

„Já mu poradil, kdy žádost má podat. Nemohl jsem ale dopředu vědět, zda budu v tom případě rozhodovat já či někdo jiný,“ řekl před dvěma roky Novák.



Podle obžaloby ale právě podáním žádosti v konkrétní čas mohli Doucha s Novákem obejít systém přidělování žádostí o podmíněná propuštění tak, aby v konkrétním případě rozhodoval právě Novák.

Soudce dostal podmínku, zatím nepravomocně

Jednání soudce Nováka bylo u soudu první instance posouzeno jako zneužití pravomoci úřední osoby, a karlovarští soudci jej nepravomocně potrestali podmínkou. Pokud by verdikt nabyl právní moci, pro Nováka by to znamenalo zánik soudcovské funkce.

Douchu nepravomocně potrestali za pomoc ke zneužití úřední osoby tříletým zákazem činnosti. Oba muži se proti odsouzení odvolali.

Nespokojený ale je i státní zástupce. Jak dnes zaznělo u soudu, požaduje, aby byl soudce Novák odsouzen i za přijímání úplatku, Doucha pak za uplácení.

Advokáti naopak požadují zproštění obžalovaných. Novákův advokát připomněl, že na soudce podal jeho nadřízený kárnou žalobu, která obsahuje to, co je v obžalobě.

Odvolací plzeňský soud chce vynést verdikt ještě letos.