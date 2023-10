Seniora ubodal sedmdesáti ranami, brutální vraždu popisuje kniha

Zájemci se dočtou podrobnosti o nechvalně proslulých kauzách i zákulisní detaily o vraždě seniora bez motivu, hrůzné zločiny dvou bratrů s čistým trestním rejstříkem nebo případ vraha, který rozčtvrtil svého bývalého šéfa.

Čtenář se v knize seznamuje se skutečnými postupy vyšetřování, které jsou mnohdy vzdálené od toho, co vídáme v nejrůznějších detektivních seriálech. „Aby text knihy byl co možná nejvíce autentický a čtenář si dokázal udělat představu o prožitcích a duševním rozpoložení jednotlivých aktérů, včlenil jsem do něj výpovědi zainteresovaných osob tak, jak skutečně zazněly,“ uvádí autor.

František Müller používá v knize bez úprav a příkras úryvky z výpovědí, které podezřelí učinili v době, kdy ze sebe shodili břímě, které je tížilo, aby ulehčili svému svědomí. Ne všichni pachatelé se však k tomu, čeho se dopustili, přiznali, i když proti nim svědčila celá řada důkazů. A ne všichni svá předchozí slova zopakovali v postavení obviněného.

„Zachycen je celý průběh od příjezdu na místo činu, přes dopadení pachatele až po jeho odsouzení. Kniha obsahuje i autentické fotografie týkající se případu,“ dodává kriminalista.

Ten případy vybíral tak, aby zaujali čtenáře. „Každý z nich je nějakým způsobem výjimečný. Ať už jde o brutalitu, rafinovanost nebo osobu pachatele,“ podotýká.

Kniha vznikla na základě obrovského úspěchu přednášek o skutečných případech odehrávajících se na Plzeňsku, kterých se Müller v posledních měsících účastnil společně s kolegyní Michaelou Noskovou ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Z pořadu, který popisoval vraždy, které policisté vyšetřovali, se stal fenomén. Každá z přednášek byla dopředu vyprodána během krátké chvíle. Projekt byl prezentován na veletrhu Svět knihy i na festivalu Finále.

Nakladatelství Albatros pak na základě přednášek projevilo zájem o vydání knihy na jejich motivy. „Na začátku nás vůbec nenapadlo, že by z toho mohl být takový úspěch. Původně to měly být čtyři přednášky tak pro šedesát lidí. Když ale na tu první mířila fronta skoro až na náměstí, bylo jasné, že to jen u pár pořadů neskončí,“ vypráví Müller, který působil jako odborný poradce u dvou dílů seriálu Místo zločinu Plzeň a napsal dva náměty k seriálu Místo zločinu České Budějovice.

Cílem přednášek bylo představit skutečnou policejní práci. „Samozřejmě pokud bychom někoho zaujali tak, že by se chtěl stát policistou, budeme za to rádi,“ doplňuje.

Některé přednášky se setkaly s obzvláště emotivním přijetím. Šlo například o případ útoku kyselinou. „To bylo hodně silné. Viděl jsem, že i chlapi měli slzy v očích. Pouštěli jsme i autentické nahrávky Martiny, oběti útoku. To utrpení, které v tom bylo obsažené, nemohlo nechat nikoho v klidu. Lidé si uvědomili, že nejde jen o případ, ale především o lidský osud, který se za ním skrývá,“ sděluje policista.

Série přednášek začala v únoru dvojdílem o vraždících bratrech z Tymákova. „Vzhledem k tomu, že šlo o skutečné případy, které se navíc odehrály na Plzeňsku, a budou o nich vyprávět vyšetřovatelé, kteří se jim věnovali, tušil jsem, že nějaký zájem bude. Ale že až takový, to jsem nečekal. Místa bývají zaplněna velice rychle,“ říká Milan Říský ze Studijní a vědecké knihovny, který s nápadem na přednášky přišel.

Nejbližší možnost pořad navštívit je 10. a 11. října. Probírat se bude případ těla v řece. V listopadu 2010 usmrtil řidič kamionu Luděk Zlámal svého bývalého šéfa. Tělo rozřezal, jeho části se pak našly v řece Berounce. Většinu tělesných ostatků se najít nepodařilo.

Další čtyři přednášky budou pojednávat o nepříčetných vrazích. Pachatelé prezentovaných čtyř případů, čtyř brutálních vražd, neskončili na dlouhá léta ve vězení, ale v rukou psychiatrů v přísně střežené zabezpečovací detenci. Podle znalců totiž za jejich činy stála závažná psychická onemocnění, kvůli nimž nemohli být za své jednání trestně odpovědní.

