U Kašperských Hor se zlato těžit nebude, ministerstvo odmítlo průzkum

Aktuální rozhodnutí ministerstva životního prostředí nemusí znamenat konec snah těžařských společností se ke zlatu dostat. O zamítavém postoji ministerstva k žádostem o poslední průzkumy informoval jako první server Novinky.

„Žádosti byly zamítnuty,“ potvrdila pro MF DNES mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Upřesnila, že k důvodům patřil střet záměru s veřejnými zájmy i odpor místních samospráv. „Navíc technické práce spojené s průzkumem ložisek mohou ohrožovat cenné přírodní hodnoty,“ sdělila Veronika Krejčí.

Dotčená oblast totiž leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Odmítavě se k možným průzkumům u Kašperských Hor před časem vyjádřila také Správa Národního parku Šumava. „Průzkumné vrty by jednoznačně negativně ovlivnily území chráněné oblasti,“ prohlásil mluvčí správy parku Jan Dvořák.

Snahy o obnovu těžby se objevují opakovaně

Připomenul, že tlaky na obnovení těžby zlata u Kašperských Hor se objevují opakovaně. Starosta Kašperských Hor Jan Voldřich uvedl, že verdikt ministerstva je pro obyvatele oblasti dobrou zprávou. Upozornil ale, že může přijít odvolání. „Nevíme, jak budou reagovat společnosti, které o průzkumy žádaly,“ řekl.

Protože se těžaři o obnovu dobývání zlata, ale i wolframu snaží opakovaně, chtěl by starosta začít jednat o možnosti, že by stát například na půl století takové aktivity zastavil.

Podle starosty je odmítavý postoj města postavený zejména na ochraně přírodní oblasti. „Ministerstvo nám dalo za pravdu, že veřejný zájem na ochraně životního prostředí je vyšší než zájem na průzkumu ložiska zlata a wolframu,“ konstatoval.

Jedna z lokalit, o kterou měli těžaři zájem, je prameništěm pitné vody pro město. „Snažili jsme se získat i podporu místních samospráv v dotčeném území. Všichni nám řekli, že průzkum také nechtějí a že nás podpoří. Měli jsme podporu i z Plzeňského kraje,“ uvedl starosta.

Štola Naděje do Suchého vrchu

Jan Voldřich připomíná, že snahy obnovit u Kašperských Hor těžbu zlata začaly už zhruba v roce 1982. Tehdy podle starosty začali okolí zkoumat lidé ze státního podniku Geoindustria. V souvislosti s tím začala v roce 1989 ražba štoly Naděje do Suchého vrchu. Po změně režimu se v roce 1994 na scéně objevila česko–kanadská společnost TVX Bohemia důlní, která v průzkumech pokračovala.

Odpor zástupců Kašperských Hor a občanských iniciativ dokázal pomoct k tomu, že v roce 1998 byla štola uzavřena. „Proběhla tady řada průzkumných prací, jsou tu kilometry vrtů, aby se zjistilo, jak je zlato v hornině rozptýleno. Nejednalo se jenom o zlato, ale i o wolfram. Všechno se zjistilo, ale docházelo přitom k poškozování životního prostředí. Tehdy se proti zvedla velká občanská iniciativa Čechy nad zlato,“ vysvětluje starosta. Ministerstvo pak těžařům odebralo licenci k průzkumům.

Vždy po několika letech se objevovali další zájemci o průzkum i obnovení těžby. Někteří nabízejí modernější technologie a o něco šetrnější způsoby těžby. Podle starosty ale není třeba průzkum povolovat, protože stát dávno moc době ví, co v zemi u Kašperských Hor má.

„Žadatelům ale jde o to, že pokud se jim průzkumné území stanoví, tak získají nějakou šanci dostat se případně k samotné těžbě. Bez stanovení průzkumného území nelze žádat o dobývací prostor,“ popisuje Jan Voldřich.

Nynější nepovolení průzkumů může být pouze začátek procesu, který potrvá roky. Podle starosty se připomíná, že snahy získat povolení k průzkumů se opakují zhruba každých pět let. Jakmile je žádost odmítnuta, následují odvolání, případně soudní tahanice.

„Je to nepříjemné a v podstatě nám to narušuje možný rozvoj území, protože jestli je město hornické nebo turistické, je zásadní rozdíl a obojí zároveň není dost dobře možné,“ řekl.

Starosta by na základě toho, že snahy o obnovení těžby přetrvávají, rád otevřel debatu, jak by stát mohl tuto otázku třeba na padesát let uzavřít. „A pak ať někdo přijde a řekne, jestli zlato a wolfram potřebujeme,“ sdělil. V minulosti byli na Šumavě skláři, kteří potřebovali potaš, a vykáceli proto obrovské množství stromů. „Dneska nikdo kvůli tomu stromy nepálí. Řadu věcí, které lidi dřív potřebovali, teď nepotřebují,“ dodal.