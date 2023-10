Holokaust nepřežilo pět členů rodiny, zavražděné Plzeňany připomínají kameny

Místo v Riegrově ulici 18, kde žila rodina Löwidtova, střežila ve středu, kdy se pokládaly kameny, kvůli dění v Izraeli zesílená policejní ostraha.

Z rodiny Löwidtových zahynulo během holokaustu pět členů. Jejich památku přijeli uctít i příbuzní z Velké Británie a Německa. Jednou z nich byla Evie Daviesová, dcera Hany Löwidtové, která se narodila v roce 1929 a která byla osvobozena v koncentračním táboře Osvětim.

„Budova, před kterou stojíme, se váže k osudu mé maminky. Život její rodiny byl tragicky a náhle přerušen. Před tím to však byla velmi milující a soudržná rodina. My jako její potomci jsme s maminkou Hanou několikrát Plzeň navštívili. Dokonce jsme vešli i do jejího tehdejšího bytu. Byl to velmi silný moment,“ vzpomínala Evie Daviesová.

Kameny, o které se má zakopnout

Dodala, že je velmi šťastná, že si může soukromě, ale i veřejně připomenout život jejich předků. „Chci zdůraznit, že všichni naši příbuzní se cítili plnohodnotnými občany Plzně, uvažovali o sobě jako o hrdých Češích,“ řekla také Evie.

Kameny zmizelých neboli Stolpersteine ve volném překladu znamenají kameny, o které se má zakopnout. „Připomínají nám nejen konkrétní obyvatele města, jejich osudy i to, že byli zavražděni v koncentračních táborech, ale zároveň apelují, aby se to už nikdy neopakovalo. A to je, jak ukazují strašlivé události posledních dnů v Izraeli, stále potřeba,“ reagoval na současnou situaci primátor Plzně Roman Zarzycký.

Slavnostního zahájení letošního pokládání kamenů se zúčastnila také Eva Sheldonová z Velké Británie, která navrhla připomenout rodinu Löwidtových. Eva Sheldonová se narodila v Plzni, pochází z rodiny Weinerových, kteří žili v Koperníkově ulici a s rodinou Löwidtových byla spřízněna. „Je to důležitý a úžasný projekt. Je pro nás naprosto zásadní, že zažíváme podporu a vlídnost od lidí, kteří nás neznají, my neznáme je, a přesto nás oslovili a my cítíme soucit a hloubku jejich pocitů,“ řekla při zahájení Eva Sheldonová.

Plzeň si památku obětí holocaustu připomíná kladením Kamenů zmizelých již od roku 2012. Položeno již už bylo 107, v těchto dnech jich na osmi místech přibylo dalších 29. „Určitě budou přibývat i v dalších letech. Vždyť v transportech bylo v lednu 1942 odsunuto do terezínského ghetta a následně do koncentračních táborů 2 613 mužů, žen a dětí. Vrátilo se jich jen 209,“ připomněla smutnou historii plzeňská radní pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková.