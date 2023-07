Festival se na Švihov vrátil s plnou parádou, nabídl i prohlídku hradu

Letošní ročník hudebního festivalu, který se po třech letech vrátil v plné síle, navštívily tisíce lidí. Kolik jich přesně bylo, organizátoři neupřesnili.

„Přišlo opravdu hodně lidí. Myslím si, že návštěvníci ocenili, že festival Hrady CZ se vrátil do podoby před pandemií, opět se hrálo na dvou pódiích a prostoje mezi jednotlivými účinkujícími nebyly tak dlouhé,“ pochvalovala si Martina Reková z tiskového servisu festivalu.

Vydařilo se také počasí. Během pátku nespadla ani kapka, v sobotu trochu sprchlo kolem oběda, ale odpolední hudebně nabitý program už probíhal bez nutnosti obléct si pláštěnky.

O páteční hudební nálož se postarali Sofian Medjmedj, Michal Hrůza, Majk Spirit, Anna K. a Gaia Mesiah. Nechybělo také vyhlášení nejlepších karnevalových masek.

„Každý, kdo přišel v masce, dostal malý dárek, ta nejlepší pak mobilní telefon. Soutěž nabírá stále více na oblíbenosti. Už to nebývají jen masky s hradní atmosférou, jako je třeba bílá paní, ale lidé přicházejí s novými nápady, jako jsou mimoni, vodníci, kobylky, piráti. Letos zaujal pán, který měl na sobě obří kostým s tématem covidu, který byl díky vysokým botám o nějakých 50 cm vyšší,“ prozradila mluvčí.

V sobotu vystoupily české hvězdy

Během soboty si mohli návštěvníci festivalu zdarma prohlédnout i vodní gotický hrad Švihov. A zájem o prohlídku byl veliký. „Měli jsme narváno. Během celého dne nás navštívilo 1001 lidí, ať už to byli festivaloví nebo běžní návštěvníci. Pro festivalové návštěvníky jsme měli připravený základní okruh Život na šlechtickém sídle v délce padesáti minut,“ řekla Petra Vítková ze správy hradu.

Letošní Hrady CZ mají osm zastávek a ta ve Švihově byla jedinou na západě Čech. Program všech je identický a nabízí koncerty kapel a hudebníků napříč hudebními žánry. Kromě aktuálních českých slavíků – skupin Kabát, Kryštof a Mirai – to jsou například Wanastowi vjecy, No Name či zpěvák Tomáš Klus.

Další zastávka bude následující pátek a sobotu v Rožmberku nad Vltavou, poté mohou hudební fanoušci dojet do Veveří, Hradce nad Moravicí a Bouzova. Hrady CZ uzavře hudební smršť na Bezdězu.