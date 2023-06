Štítná žláza trápí těhotné, ohrožuje i plod. Pomůže screening, říká primář Topolčan

Mluvil jste o tom, že nový přístroj se využije u onemocnění štítné žlázy. Přibývá pacientů s tímto onemocněním?

Zaznamenáváme poměrně vysoký výskyt onemocnění štítné žlázy v těhotenství - trpí jím až 13 procent žen. U poloviny z nich přetrvává celoživotně. Říká se, že léčená štítná žláza v těhotenství prakticky vyloučí jakékoli mentálně pohybové komplikace u novorozenců nebo je podstatně sníží. Naše oddělení bojuje několik let o to, aby se zavedl u všech těhotných screening onemocnění štítné žlázy. Nyní vše nasvědčuje tomu, že ministerstvo zdravotnictví ho nejpozději od začátku příštího roku zavede. Už jsou dokonce připravené kódy pro zdravotní pojišťovnu. Jsem rád, že se to konečně podařilo.

Nejhorší je, že ve starším věku se neléčená štítná žláza projevuje různými depresivními stavy a dalšími problémy.