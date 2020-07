Na Domažlicku se srazilo auto s vlakem. Lehce se zranil jeden člověk

„V osobním autě cestovali dvě osoby, jedna byla zraněná, je v péči záchranné služby, druhá neutrpěla zranění,“ uvedl Štefan Livinka z Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.



Tachovská policejní mluvčí Dagmar Jiroušková sdělila, že na místo se sjely všechny složky Integrovaného záchranného systému.

Rajnochová doplnila, že na trati byla zavedená náhradní autobusová doprava, která by měla fungovat do vyšetření nehody, které je naplánované do 11 hodin. Jedná se o vlak, který jezdí na trati Domažlice - Bělá nad Radbuzou.

„Ve vlaku bylo šest cestujících, kteří už jsou v autobusu,“ sdělila krátce po deváté hodině Rajnochová. Na místě je drážní inspekce, která vyšetří průběh nehody.

Zdravotnická služba transportovala 56letého řidiče osobního automobilu do Domažlické nemocnice s lehkým zraněním.