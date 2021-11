Jeřáb vynesl na věž kostela zrenovovanou báň, zavěšení komplikoval kříž

Zavěšení cibulovitého vrchu na popruhy jeřábu komplikoval už před zvednutím zlacený kříž s mnoha paprsky na špičce.

„Báli jsme se, aby se kříž nepoškodil, až se na věži popruhy odepnou,“ vysvětlil tesař Radim Tluček, proč měli pod hákem jeřábu při zvedání speciální dřevěnou konstrukci.

Původní zakončení věže jeřáb sundával v létě 2019, její dřevěná konstrukce byla ve špatném stavu. Za více než dva roky tesaři báň kompletně zrenovovali na trávníku před kostelem. Její včerejší návrat sledovaly desítky lidí.

Starosta Dolní Lukavice Vítězslav Opálko řekl, že postupná oprava kostela začala už v 2008. „Bylo nám trošku nepříjemné, že byl kostel tak dlouho bez báně, ale kvůli dotacím to bylo rozloženo do tří let. V báni jsou nově tři schránky s dokumenty pro příští generace,“ uvedl Opálko.

Opravy kostela budou dál pokračovat.



Kostel v Dolní Lukavici přišel na dva roky o báň (14. 6. 2019)

14. června 2019