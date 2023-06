Po hádce na ubytovně bodl krajana nožem, za vraždu dostal cizinec 10 let

Krajský soud v Plzni poslal na deset let do vězení muže z Ukrajiny, který letos v lednu usmrtil nožem svého krajana na ubytovně na Tachovsku. Soud schválil návrh dohody o vině a trestu. Kromě vězení čeká pětatřicetiletého muže vyhoštění z České republiky na deset let.