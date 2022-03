Na provoz vyděláváme jinde, ale pomoc má smysl, říká šéf brdské záchranky

„Záchranka je moje dítě, baví mě. Abych ji uživil, musím na ni vydělat jinými činnostmi,“ shrnul na základně ve Strašicích na Rokycansku.

Proč jste postavil soukromou záchranku?

Je to koníček, který mě baví a naplňuje. Do Brd míří čím dál víc lidí. Poslední dva roky, co tu působíme, vidíme, že přibývá pěších, cyklistů i houbařů. Když jsem jednal s ředitelem krajské záchranné služby, s hasiči, policisty i lidmi z krajského úřadu, vysvětloval jsem jim, jak si službu představuji. Zdůrazňoval jsem, že jim v žádném případě nechci brát práci. Se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje máme uzavřenou smlouvu o spolupráci.