Recidivista při konfliktu na ulici bodl soka nožem do hrudníku, dostal 13 let

Rozsudek potvrdila mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová. „Obžalovaný byl uznán vinným ze spáchání pokusu zvlášť závažného zločinu vraždy a přečinu výtržnictví. Byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 13 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a trestu propadnutí věci, tedy nože,“ uvedla Rubášová.

Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůty pro odvolání.

Konflikt, kterého se účastnila čtveřice mužů včetně čtyřicetiletého obžalovaného, se odehrál 24. března před sedmou hodinou večer u jednoho z bytových domů. „Obžalovaný po předchozí fyzické a slovní rozepři s vědomím, že může způsobit smrt, bodl zavíracím nožem poškozeného do pravé poloviny hrudníku. Bodná rána prošla mezi druhým a třetím žebrem, poranila horní lalok pravé plíce a vnitřní hrudní žílu. Poranění poškozeného bezprostředně ohrožovalo na životě a vyžádalo si neodkladnou operaci,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jiří Richtr.

Zraněného si lékaři nechali v nemocnici týden.

Z vězení ho propustili předčasně

Ze spisu vyplynulo, že Pelc nožem bodl soka v době zkušební lhůty podmínečného propuštění z vězení. Tam byl naposledy také za bodnutí muže do hrudníku. Soudci ho tehdy poslali na tři roky do vězení za pokus o těžké ublížení na zdraví.

„Bylo to při rvačce, nikdy jsem se k tomu nepřiznal. Soud nevzal jako argument, že si to šroubovákem mohl způsobit sám. Já šroubovák vůbec neměl v ruce. Nejsem typ člověka, který by na někoho útočil,“ vysvětloval nyní před soudem obžalovaný.

Státní zástupce mu navrhoval při podání obžaloby za letošní bodnutí do soka 14 let vězení.

„Cítím se vinen, ale byla to špatná shoda okolností. Nešťastná náhoda, při které jsem ublížil jinému člověku. Věc se ale udála jinak. Nesouhlasím s trestem, který státní zástupce navrhuje,“ vypočítával Pelc v pondělí před soudem.

Tvrdil, že příčinou všeho byl muž, který ten večer nejprve zranil jeho kamaráda, pak jeho řízl do ruky a nakonec utekl. Poté se do sporu vložil kamarád utíkajícího. Pelc tvrdí, že jej tento muž chtěl udeřit kamenem velkým jako dlažební kostka.

„Viděl jsem, že se mu neubráním a on že se na to nevykašle. Vzal jsem nůž a otevřel ho před sebe. Na obranu. Muž s kamenem udělal rychlý krok ke mně. V tom okamžiku jsem zavřel oči a bodnul. Byl to pud sebezáchovy,“ tvrdí souzený.

Policie zadržela Pelce po několika hodinách. Podle znalců jsou jeho svědomí a sebereflexe závažně oslabené, neomezují ho pocity viny, vyjádřená lítost byla povrchní, účelově prezentovaná.

Soud Pelcovi také nařídil, aby zdravotní pojišťovně zaplatil přes 180 tisíc korun za léčení zraněného.