Rozběhl se a soka bodl zezadu pod lopatku. Trest za pokus o vraždu odmítl

Bodnutím do soka otočeného zády vyvrcholila loni 26. června série slovních a fyzických útoků mezi oběma muži v Toužimi na Karlovarsku. Incident se odehrál nedaleko toužimské fary.

„Když se poškozený otočil zády, obžalovaný se rozběhl a bodl jej nožem silou větší intenzity do levého boku pod lopatku,“ popsal státní zástupce Martin Rykl. Podle státního zástupce nůž jen náhodou nezasáhl srdce nebo některou z velkých cév.

Souzenému hrozilo 10 až 18 let vězení, trestní senát Krajského soudu v Plzni mu včera nakonec vyměřil trest nižší. „Obžalovaný byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání sedmi let a pěti měsíců, k jeho výkonu byl zařazen do věznice s ostrahou. Obžalovaný na místě podal odvolání proti odsuzujícímu rozsudku, státní zástupce si ponechal lhůtu,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Spor vyvolala partnerka muže, tvrdí souzený

Odsouzenému, který tvrdil, že se necítí vinný, soudci také nařídili, aby zaplatil zdravotní pojišťovně téměř 13 tisíc korun, tolik stálo ošetření a léčba poraněného. Rozsudek po odvolání obžalovaného není pravomocný, případ bude dál řešit Vrchní soud v Praze.

Obžalovaný před soudem nevypovídal. Když soudci rozhodovali krátce po činu o uvalení vazby, tam mladý muž uvedl, že vše zavinila přítelkyně bodnutého muže.

„Šel jsem na koupák. Ta paní na mě vyběhla a začala mě mlátit. Do toho přišel její přítel a začal mi dávat rány do hlavy. Kousek od místa je kamera, tak jsem k ní běžel. I tam se do mě pustil. Řekl jsem jim, ať jdou pryč,“ prohlásil stíhaný dva dny po činu.

Co děláš, blbe? ptal se zraněný

Krvavý konflikt se pak odehrál v úzké uličce pod farou. Podle poškozeného šli původně oba muži vedle sebe. „Mluvil jsem s ním. Tady jsem ho opřel o dřevěnou stěnu, dal jsme mu facku. Takhle jsem do něj bouchl. Pak jsem se otočil. Myslel jsem, že odejde. Ucítil jsem ale, že mě bodl do zad pod lopatku. Říkám mu: Co děláš, ty blbe? Utíkal jsem před ním. Pak jsem upadl. Objevili se u mě lidi, vzali mě na zahradu a tam mi poskytli první pomoc,“ popisoval pobodaný na policejním videu čtyři měsíce po činu.

Starší muž, který zraněnému pomáhal, policistům ukazoval, jak zraněný šel uličkou směrem k faře a držel se za bok. „Stáhl si tričko, dal si ho na ránu. Tady pak ležel,“ ukazoval na silnici, kde byla stopa od krve. „Vzali jsme ho k nám na zahrádku, žena ho ošetřovala,“ řekl svědek.

Když to samé dělali policisté s obžalovaným, ten jim tvrdil, že mu později bodnutý muž držel nůž u břicha. „Píchalo mě to. Řekl jsem: Kámo, vykašli se na to! On si nůž přehodil do druhé ruky. Já ho za tu ruku chytil. Nůž se mu nějak otočil. Pak se chytil za bok. Myslel jsem, že ho nůž škrábl. On začal couvat, pak utíkal. Nůž mi nějak zůstal v ruce. Nevěděl jsem co s ním. Udělal jsem kravinu, strčil jsem ho do rukávu. Šel jsem na policii. Cestou mě zase napadla ta ženská. Skočila na mě. Ještě když jsem přecházel silnici, visela mi kolem krku. Až pak jsem ji setřásl. Nůž jsem někde cestou odhodil do křoví,“ popisoval loni v říjnu policistům do kamery.

Prý až později se dozvěděl, že zraněný zkolaboval. „Kdybych věděl, že padl, nenechal bych ho vykrvácet. Hledal bych pomoc,“ prohlásil v říjnu obviněný při prověrce na místě pobodání.