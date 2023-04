Většinový majitel Dědek má šanci zbavit pardubický hokejový klub politiků

Jsou to přesně tři roky, kdy během toho nejtužšího lockdownu pardubičtí politici neřešili nic jiného než hokejové Dynamo. S rouškami na ústech pořádali výběrové řízení, ze kterého vzešel nový většinový majitel hokejového klubu Petr Dědek.

Od té doby se Dynamo na jednáních zastupitelstva řešilo výjimečně. Avšak to se brzy změní. Politici moc dobře vědí, že je čeká další složité kolo vyjednávání s vrchlabským miliardářem.

Petr Dědek to sice ještě oficiálně nepotvrdil, ale všichni berou jako hotovou věc, že v dohledné době začne stavět novou hokejovou arénu nedaleko sídliště Cihelna. Původní záměr postavit halu pro 15 tisíc lidí na dostihovém závodišti nevyšel, a tak sehnal pozemky u budoucího severovýchodního obchvatu města.

To znamená, že město už nebude muset stavět třetí ledovou plochu ani opravovat bufety v enteria areně či rekonstruovat restauraci Hattrick. K tomu všemu se magistrát zavázal v akcionářské smlouvě.

„Po sezoně bude nutné zřídit pracovní skupinu zastupitelů a začít jednat s panem Dědkem ohledně plnění naší smlouvy. Je evidentní, že majitel Dynama se rozhodl stavět novou halu, a tak je potřeba provést revizi akcionářské smlouvy, ve které se město zavázalo třeba opravovat zázemí enteria areny či stavět třetí ledovou plochu. Tyto investice by v případě stěhování hokeje byly zbytečné,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Sám Petr Dědek zatím o nové hale nechce mluvit. Do veřejného prostoru jen vypouští balónky, které však mluví celkem jasně. „Play off pro nás skončilo, ale žádné prázdniny. Čeká nás hodně práce. Zajeli jsme pro inspiraci,“ napsal na Twitter jen pár hodin po vypadnutí Dynama s Třincem Petr Dědek a připojil fotografii z arény, ve které své domácí zápasy hraje tým NHL New York Islanders.

Pracovní skupina toho však bude mít na stole více. Debata se určitě povede i o půjčce 50 milionů, které Dynamu na dohrání končící sezony poskytla firma HokejPce 2020 Petra Dědka. Jedná se přitom o velkou sumu, za kterou by taková Olomouc pokryla většinu extraligového ročníku.

„Klub slaví sto let, některé věci, které musíte zaplatit najednou, prodáváte pak fanouškům i partnerům klidně dva roky. Uvedu jako příklad výstavu, stála nás pět milionů a trvá rok. Vydáváme knížky, známky, mince, investujeme. Akcionář nabídl klubu bezúročnou půjčku a tečka. Máme na to právo, dozorčí rada vše odsouhlasila a valná hromada to schválí,“ uvedl pro server iSport.cz Petr Dědek.

Půjčku 50 milionů by Dynamo mělo splatit firmě, ve které vedle Dědka působí ještě šéf představenstva hokejového klubu Ondřej Heřman, do 30. dubna 2025 z vytvořeného zisku. Avšak nezdá se právě reálné, že by extraligová organizace dokázala za pouhé dvě sezony vygenerovat tak velký zisk, zvláště, když je v minulých letech spíše v červených číslech.

Dynamo končí v citelném minusu pravidelně

Z výročních zpráv klubu zveřejněných ve Sbírce listin je patrné, že Dynamo za poslední dvě sezony prodělalo 36 milionů. Letos bilance vzhledem k oslavám výročí, galavečeru na ČT a finančně velmi nákladnému kádru bude nejspíše ještě horší.

„Když si vezmete, jaké vlivy na každý sportovní klub dopadají, jste v obtížné situaci. Nejdřív tady byl covid, na Ukrajině je válka, do toho energetická krize, vysoká inflace. Na všechny to má dopad. Některé firmy se třeba zpožďují s platbami za reklamy, tak se akcionář postará. Od toho akcionář jsem, jde o běžnou věc,“ řekl Dědek.

V tom má jistě pravdu. Problém je v tom, že do půjčky se nechtěla zapojit radnice, a to žádným způsobem. „To vůbec nemá šanci tímto zastupitelstvem projít,“ komentoval situaci dlouholetý zastupitel za ODS a velký znalec poměrů na radnici Petr Klimpl z ODS.

A tak se o to ani lidé z vedení města nepokoušeli. Ovšem bude zajímavé, co se stane za dva roky, až bude potřeba půjčku splatit. Ze zisku se totiž na 99 procent nic platit nebude, a tak politici mají obavy, že ji zaplatí sám Dědek a tím si zvedne akcionářský podíl v klubu.

„Co se týče půjčky Dynamu a jejího splácení, pan Dědek si to na valné hromadě udělal tak, jak potřeboval. Naši zástupci byli sice proti, ale byli přehlasováni. Pan Dědek sice slíbil, že kapitalizaci půjčky neprovede a že si tak nezvětší svůj akcionářský podíl, ale černé na bílém to ve smlouvě není. Tu možnost tedy má. Skupina zastupitelů by měla projednat i dohodu o splácení zmíněné půjčky,“ uvedl Nadrchal.

Dědek nyní takový scénář odmítá a slibuje, že si podíl v klubu nenavýší. „Pokud klub nebude mít zisk, tak dá prostředky akcionář jako příplatek. Je tam několik možností, jak vše řešit. Máte různé dluhy příplatků, třeba příplatek mimo základní kapitál. Nikomu se tak podíl v klubu nezvyšuje. Opravdu tady není nic k řešení,“ tvrdí Petr Dědek, který pro MF DNES zatím situaci komentoval nechtěl. „Budeme jednat s městem, věřím, že se na všem v klidu domluvíme,“ uvedl a dodal, že se vyjádří až po naplánované schůzce.

Jasné tak jenom je, že hokej se na jednání pardubického zastupitelstva brzy zase vrátí. Zatím radní sestavili pracovní skupinu, která se ve čtvrtek potká s Petrem Dědkem. A podle člena radničního týmu radního Františka Brendla (Společně pro Pardubice) se dá čekat tvrdé a složité vyjednávání, a to hlavně o zmíněné půjčce.

„Dohoda o zrušení povinnosti opravovat zázemí enteria areny či stavby třetí ledové plochy zřejmě vznikne docela lehce, ale co se týče půjčky, tam to bude složité. Mám takový dojem, že pan Dědek nám řekne, ať tedy město půjčku nesplácí, ale bude za to chtít zbytek našich akcií. Dopředu říkám, že to pro mne není dobrá varianta, a nebudu to podporovat,“ uvedl Brendl, který za město zřejmě bude při jednání plnit roli toho „zlého.“

„Chápu, jak to má pan Dědek vymyšlené. A vlastně jsem i pro, aby si vzal i zbytek akcií. Město je na nic nepotřebuje. Ale bylo by dobré, aby nám za ně normálně zaplatil a ne jen odepsal dluh, za který město nemůže. My jsme borce z KHL nekupovali,“ podotkl Brendl.