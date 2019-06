Bydlím různě, říká žena. Návrat do vyhořelého paneláku je v nedohlednu

Požár sedmipatrového paneláku ve čtvrti Lhotka nadělal v jejich bytech a na domě škody nejméně za třicet milionů korun. Některé obyvatele doprovodili i jejich příbuzní, kteří je u sebe ubytovali, když přišli o střechu nad hlavou.

Čekali je právníci, vedení družstva, úřadu práce a firmy, která bude spoušť po požáru a také po zásahu devatenácti jednotek hasičů likvidovat.

Lidé z vyhořelého paneláku mají ustarané a naštvané obličeje, při diskusi zní často zvýšené a podrážděné hlasy.

Zajímají se, kdy se budou moci zpět nastěhovat, kdy k nim přijde likvidátor škod, kdo a jak jim zaplatí zařízení čtyřiceti zničených bytů, kdo jim pomůže s likvidací zničeného nábytku.

Bojí se, zda jim někdo nahradí vodou propláchnuté zásuvky a elektrické rozvody. Jestli zateplení paneláku, kterým tekly potoky vody, někdo vymění. A kdo odvětrá zplodinami z hořících plastů a izolací zamořené byty.

Řada z nich v domě bydlí 35 let, dům si zateplili, mají ho bezbariérový, příští rok měli splatit úvěr a teď o všechno něčí vinou přišli.

Nábytek je nasáklý vodou a pomalu se rozpadá

Hned v úvodu se dozvěděli, že úprava bytů po požáru do podoby, kdy se budou moci opět nastěhovat, potrvá několik měsíců.

Šest lidí, kteří využili k bydlení školního internátu, dostalo ujištění, že mezi školáky mohou bydlet neomezeně a možnost platí i pro další, kteří ji zatím nevyužili.

„Jsem dost vytopený, už jsem provizorně strávil dvě noci na intru,“ říká starší muž z pátého patra, který se byl v úterý podívat na svůj byt.

„Pustili nás tam v úterý poprvé, všechno je promáčené a poničené. Teď ještě poznám prd, ale až to všechno začne vysychat... Dneska ráno se mi třeba rozsypaly starožitné hodiny. A tak to bude asi pokračovat furt,“ říká odevzdaně.

Většina lidí se přestěhovala z promáčeného paneláku ke svým příbuzným a známým.

„Bydlím různě. Kdo mne vezme. U známých. Nabízeli mi ubytování v internátu, ale zatím to není potřeba. Uvidím, co se dozvíme,“ říká při příchodu do sálu žena, která bydlí v sedmém patře pod vyhořelou střechou.

„Všechno je zničené. Na odpis. Měla jsem novou kuchyň, ta se rozkližuje. Nábytek je všechen poničený. Je načuchlý, v bytě je hasičská pěna, voda po zásahu. Hrozný bordel. Všude,“ ulevuje si žena ve středním věku, která bydlela v paneláku sama a při jednání se zajímala také o to, zda jí někdo pomůže vyklidit byt.

Žena ze čtvrtého poschodí popsala den požáru.

„Jedu z práce a vidím ze střechy našeho domu kouř. Věděla jsem, že se střecha opravuje. Když jsem přijela domů, tak už mě dovnitř nepustili. Ani večer. Musela jsem vydržet v jednom oblečení do druhého dne. Teď bydlím u přítele, ale mám to komplikované,“ říká žena.

„V mém bytě se nedá bydlet, i když jsem myslela, že ve čtvrtém patře to nebude tak hrozné. Bylo tam ale po kotníky vody, všude je pěna, kape ze stropu voda, po stěnách to teče. Nábytek se rozpadá, jak je mokrý,“ říká žena, která se představila jako Olga.

Už ve středu nastoupila na likvidaci škod stavební firma, která zajišťuje provizorní překrytí střechy, protože hrozí bouřky. Zapojí vysoušeče hned poté, co energetici obnoví přívod elektřiny.

Právník města Karel Honl řekl, že první se obnoví střecha panelového domu. „Pak se musí objekt vysušit, nastoupí výmalba, výstavba. Každý byt bude opravován individuálně. Vybavení bytů, elektronika, sedačky, koberce a podobně, to budou odškodňovat pojišťovny, kde máte pojištěnou domácnost,“ řekl právník.

Vzápětí dostal otázku, zda může město zajistit nějaké prostory, kde by si lidé mohli uskladnit v době asanace paneláku to vybavení bytu, který bude možno zachránit. Odborníci zjistí také, nakolik bude třeba opravit či dokonce zcela vyměnit zateplení panelového domu.

Postižení obyvatelé dostali rady, jak postupovat u vyřizování pojistných událostí. Ovšem asi desítka z nich nemá byt vůbec pojištěný.

„My nemáme na pojištění. Já jsem ale požár nezavinil a teď o všechno přijdu. Když já něco někomu poškodím, tak to musím zaplatit,“ postěžoval si muž z první řady. Takovým lidem dal naději šéf Úřadu práce Ladislav Kunst, který ujistil, že všem, kteří požádají o mimořádnou okamžitou pomoc v podobě peněžitých dávek v hmotné nouzi, tuto žádost schválí.

„Ti, kdo nemají pojistku, mohou uplatňovat návrh na náhradu škody u pojišťovny, kde je pojištěna stavební firma, která škodu způsobila,“ upozornil právník Karel Honl.

Ošacení, ručníky i lůžkoviny jsou zdarma

Postiženým přichází různá pomoc. Například majitel second handu u gymnázia nabídl všem postiženým pro jejich děti zdarma jakékoliv ošacení, pokud je potřebují. Radnice tam dokonce nechala převézt i další ošacení, ručníky a lůžkoviny.

Vedení bytového družstva nabídlo pomoc při likvidaci škody v členských bytech. Někteří obyvatelé ale požadovali, aby po dobu, kdy nemohou bydlet ve svých bytech, družstvo nevybíralo zálohy na elektřinu a plyn a do fondu.

„Když tam nejsme, proč bychom to platili? Budeme potřebovat každou korunu. Ty zálohy nejsou zanedbatelné částky,“ řekla jedna z žen. Lidé z vedení bytového družstva slíbili, že budou jednat s některými společnostmi a městskou společností TEZA.

„Za elektřinu nebudou energetici vybírat, to slíbili. Možná bychom některé zálohy v létě přestali vybírat,“ reagovali a ujišťovali někdy až rozvášněné majitele bytů s tím, že družstvo má uzavřenu s pojišťovnou „dobrou“ smlouvu na 58 milionů.

Obyvatelé paneláku se také strachují o majetek, který v bytech nechali.

„Když jsem se bavila s městským policistou, jestli to tady budou hlídat, že potřebujeme mít otevřená okna, aby byty větraly, řekl mi, že pro ně tam práce skončila a že předávají místo majitelům. Nešlo by najmout na hlídání agenturu? Vše prošlo médii, kdo zaručí, že tam někdo nezačne rabovat?“ ptaly se ženy.

„Zkusím domluvit s jejím velitelem, aby vyhořelý panelák kontrolovala v určitých časových intervalech hlídka strážníků,“ slíbila obyvatelům paneláku starostka České Třebové Magdaléna Peterková.

Vedení města navštívili lidé, kteří nabídli postiženým z vyhořelého paneláku dočasné ubytování ve svých domcích.

„Kdo by nabídky chtěl využít, prosím, ať se přihlásí,“ řekla starostka a hlas jí selhal, když děkovala za solidaritu se sousedy. Odešla ze setkání s lidmi z paneláku dříve, protože rada města ještě ve středu večer mimořádně zasedala, aby na pomoc postiženým požárem schválila vyhlášení veřejné sbírky.