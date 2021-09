Pardubice instalují do ulic tisíce senzorů pro chytré parkování

Malý senzor, který dělníci umístí do dlažby či asfaltu na zhruba 3 300 parkovacích stáních v Pardubicích, by měl v budoucnu výrazně ulehčit řidičům život při hledání místa k parkování.



Dokáže totiž určit, zda parkovací místo je obsazeno, a zjistí i to, zda auto nad ním patří rezidentovi, který má virtuální parkovací kartu.



Zatímco v úterý dělníci zapustili detekční zařízení ve Smilově a Sladkovského ulici, nyní přijde na řadu nábřeží Václava Havla a Macanova ulice.

Budování inteligentního parkovacího systému odstartovalo obměnou parkovacích automatů, jejichž instalace město vyšla na zhruba 18,5 milionu korun, a pokračuje právě osazováním parkovacích míst senzory.



Završeno bude zprovozněním Městského dopravního informačního centra, které bude spravovat Dopravní podnik města Pardubic. Cena kompletního projektu přesahuje 60 milionů korun a město na něj chce čerpat dotaci z EU. Investice má být kompletně hotova do roku 2023.

Slibovaných výhod není málo. Pokud si řidiči stáhnou příslušnou aplikaci, měli by na mobilu zjistit, kde jsou volná místa. A ve chvíli, kdy zaparkují, budou díky aplikaci moci rovnou zaplatit i parkovné.

Rezidentům by mimo jiné odpadlo každoroční čekání ve frontě na parkovací karty, protože po prvotní verifikaci údajů by totiž mohli parkovné pro další období uhradit přes webové rozhraní. Systém by měl také zjistit, zda na vyhrazených parkovacích místech neparkují vozy bez oprávnění.

Že novinka funguje, si město vyzkoušelo v Pernerově ulici, kde se prvních 54 senzorů objevilo už před rokem.



„Tato zkušební doba prokázala, že senzory splňují technické parametry, a město tak mohlo přistoupit k úpravě zbývajících parkovacích míst. Podle harmonogramu by denně mělo být osazeno zhruba 100 parkovacích stání, tak aby práce v některých případech spojené s novým značením byly hotovy do konce září,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Petr Kvaš.

Senzory budou doplněna všechna parkovací stání v rámci parkovacích zón, vyjma Závodu míru, kde budou parkoviště hlídána prostřednictvím kamerového systému.

Radní by díky technologické novince měli mít přehled, kde a jak se v Pardubicích parkuje.

„Opravdu velkým přínosem této technologie je nonstop přísun informací, které budeme získávat v reálném čase a které budeme moci využít při plánování parkovací politiky. Budeme moci vyhodnocovat, jak zóny placeného parkování fungují, aniž bychom si kvůli tomu museli objednávat speciální analýzy za statisíce korun, budeme vědět, která parkovací místa využívají spíše rezidenti a která naopak návštěvníci, jak dlouho je parkovací místo obsazeno či kolik aut se zde během určité doby prostřídalo,“ uvedl Kvaš.

Po dokončení instalace senzorů se bude město chystat na další fázi projektu Smart Parking, kterou je zajištění softwarové nadstavby. Její součástí by přitom měla být právě mobilní aplikace pro řidiče.