Pardubice opět změní systém parkovacích karet, klíčem už nebude bydliště

Je to pár týdnů, co bez většího zájmu prošla legislativním kolečkem novela zákona o pozemních komunikacích. Poslanci v ní primárně řešili možnost rychle dostat z ulice evidentní vrak auta, ale v pozměňovacím návrhu prošla ještě jedna zásadní věc - obce a města si budou moci nově určovat, podle jakých pravidel budou lidem vydávat parkovací karty.

„Zákon zatím říkal, že je nutné zohlednit trvalé bydliště. Proto jsme před rokem systém změnili tak, aby si karty mohli kupovat právě jen lidé s trvalým bydlištěm v dané lokalitě,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.

Až do jara 2018 přitom řidičům stačilo donést třeba nájemní smlouvu, která dokazovala, že v místě bydlí. „Dělali se s tím různé podvody, nebyl to dobrý systém,“ odůvodnil změnu Kvaš.

A ten má už nyní vymyšlenou další změnu, kterou lze do jisté míry označit za převratnou. Novela zákona totiž politikům dala volnou ruku, jak s kartami naloží. „Osobně si myslím, že jasně nejspravedlivější by bylo kartu vydávat na jednotlivou bytovou jednotku bez ohledu na to, zda v ní bydlí majitel bytu, nebo ho pronajímá,“ uvedl Kvaš.

S tím souhlasí i pardubický zastupitel a poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník. „Už se na mě obracelo hodně lidí s tím, že jim naše loňská změna udělala problémy. Bydlí v jedné části města, ale třeba svůj byt pronajímají a jejich zákazníci mají problém se sehnáním karty,“ uvedl Kolovratník.

Zrušení podmínky trvalého pobytu navrhli Piráti

Ten ostatně zákon z dílny svého hnutí podpořil včetně dodatku od Pirátů, kteří právě navrhovali zrušení podmínky trvalého pobytu k udělení karty.

„Za mne to celé dává logiku. Zákon prošel Poslaneckou sněmovnou poměrně hladce a podobný průběh byl i v Senátu. Pak zbýval podpis prezidenta a zákon by mohl vyjít ve sbírce někdy v dubnu,“ uvedl v březnu Kolovratník, který je lídrem ANO pro podzimní krajské volby.

Dá se tak předpokládat, že změny v pardubickém parkování přijdou na řadu až příští rok v dubnu. Karty se totiž vydávají vždy od března do března. „Máme čas vymyslet ideální variantu,“ doplnil poslanec.

Náměstek Petr Kvaš plánuje prodávat karty čistě na byt a v případě většího počtu odstupňovat jejich cenu.

„Může se stát, že obyvatelé bytu budou vlastnit více vozů. Bylo by tak logické, aby první karta stála třeba dnešních 1 200 korun, ale druhá byla už dražší a třeba třetí ještě dražší,“ řekl Kvaš.

Centrum města je momentálně rozdělené do několika barevných zón, ve kterých si lidé kupují žluté, červené a modré parkovací karty. Na rok stojí běžná karta zmíněných 1 200 korun.

„Tato cena je platná pro první parkovací kartu žadatele, je vystavená na registrační značku vozidla a celková hmotnost vozidla uvedená v Osvědčení o registraci vozidla nesmí přesáhnout 3 500 kilogramů,“ stojí v oficiálním ceníku pardubického magistrátu.

Druhá karta pak žadatele vyjde na 2 400 korun. Ještě více pak zaplatí majitelé vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání. Tam je sazba sedm tisíc korun za rok.

„Tato cena je platná pro první parkovací kartu žadatele, je vystavená na registrační značku vozidla. Parkovací karta je vystavena na základě dokladů o sídle podnikání nebo umístění provozovny,“ stojí v materiálu radnice.

Pokud by pak podnikatel či provozovatel chtěl kartu pro dvě různá auta, ta druhá ho vyjde už na deset tisíc korun.