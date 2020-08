Sací bagr v akci, do vaků naplnil stovky kubíků bahna z Matičního jezera

Matiční jezero v číslech 110 před tolika lety vzniklo ze slepého ramene Chrudimky 70 zhruba tolik let je vodní plocha neudržovaná 4 tolik měsíců ukládal sací bagr usazené bahno do vaků 3 660 m³ bahna odčerpal sací bagr do na míru ušitých pytlů 1 860 m³ tolik ho sací bagr přemístil do litorálního pásma 3,2 km kůlů a kleštin bylo potřeba na výrobu palisády 20 milionů korun odbahnění jezera stálo