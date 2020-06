Muzeum barokních soch láká jen málo turistů. Chrudim tápe, co s ním dál

Nevěděli to po volbách v roce 2018, před rokem, netuší to ani teď. Zástupci Chrudimi si neví rady co s Muzeem barokních soch, které je sice skvěle opravené, ale chodí do něj relativně málo lidí.

Jeho provoz stojí dva a půl milionu korun ročně ve chvíli, kdy město nemá na důležité investice. Ve vedení radnice jsou přitom nyní politici, kteří vznik muzea kritizovali. Ale co teď s ním, na to zatím nepřišli.

Svobodní, kterým se ještě v opozičních lavicích velkorysá oprava bývalého kapucínského kostela vůbec nelíbila, teď ve vedení města trochu tápou.

„Sám v této chvíli nevím. Určitě o tom bude vedena rozsáhlá diskuse, a to na všech úrovních, včetně názoru kulturní komise,“ uvedl Petr Lichtenberg (Svobodní).

„Za deset let dáme do provozu 25 milionů. S tím se musí něco udělat,“ uvedl starosta František Pilný (ANO). „Budu chtít k tomu svolat mimořádnou koaliční schůzku se všemi koaličními partnery,“ uvedl.

Muzeum barokních soch přineslo zajímavý koncept. Vystavuje barokní díla, která si půjčuje, zajistí jejich opravu, vystaví a pak je vrací majitelům. Součástí je i malé kino, kde lidé mohou vidět krátký film Kamenný příběh.

Rekonstrukce se povedla, příznivci baroka jsou nadšení, jezdí jich však málo. V průměru podle dřívějších statistik přicházejí do muzea tři platící návštěvníci denně a držet kvůli nim v provozu pokladnu a průvodce je pro Chrudim podle radnice luxus.

Peníze stojí i restaurování soch. Velké náklady na provoz jsou podle starosty Františka Pilného způsobeny zejména vysokými náklady na energie.

Nevznikla expozice pro děti, sochy se nenakupují

Už loni v dubnu radní oznámili, že chystají nějaké řešení. Pak se shodli, že v podzemní kryptě by mohla vzniknout interaktivní expozice, která by měla přilákat rodiny s dětmi. V rozpočtu na letošní rok se na to peníze nenašly a vinou koronavirové krize se budou těžko hledat i v budoucnu.

První krok ke změně už radní minulý měsíc udělali, i když to je možná trochu nadnesené. Kvůli úsporám odložili nákup sochy jednoho světce a smlouvu na restaurování sochy sv. Petra z kostela Panny Marie Sedmibolestné v Pardubicích.

„Od začátku jsem byl odpůrcem tohoto projektu za 100 milionů, kde 60 milionů zaplatilo město a 40 dotace. Svého času město hodně zadlužil a jeho provoz jde hodně do minusu. Nejen kvůli koronavirové krizi a velikému propadu městských financí v řádu desítek milionů bude tato koalice stát před rozhodnutím jak dále,“ uvedl Lichtenberg.

Muzeum barokních soch bude určitě dál sloužit jako ideální prostor pro přednášky, svatby či koncerty. Pokud politici k nějakým úsporným krokům přistoupí, nejspíš omezí otevírací dobu muzea.