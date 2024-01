Rok 2024 v Pardubickém kraji: Opravené kolejiště i koncerty rockových legend

Více než šest miliard bude nakonec stát přestavba a oprava kolejiště, nástupišť, mostů, signalizace a všeho dalšího, co je k vidění u pardubického nádraží. Projekt, který nemá hlavně co do výše ceny v regionu srovnání, bude hotový už příští rok. Pro lidi to mimo jiné znamená, že se konečně dostanou od vlaku bezpečně k sídlišti Dukla po nové lávce nebo že z vlaků od Hradce Králové či Chrudimi budou moci vystupovat na nové zastávce u Sladkovského ulice.

„Cílem modernizace je zejména zvýšení traťové rychlosti při průjezdu uzlem až na 160 km/h, výstavba nového ostrovního nástupiště, modernizace stávajících nástupišť včetně zajištění nových bezbariérových přístupů, vybudování nové přístupové lávky přes železniční stanici a zlepšení podmínek pro průjezd nákladních vlaků o délce 740 metrů,“ uvedla Správa železnic na svém webu.

Pokračovat bude oprava nádražní budovy a haly. I kvůli požadavkům památkářů se dokončení stavby včetně opravy bytového domu protáhne až do roku 2027.

V létě na Cihelnu

Rušno bude i na jiných staveništích. Jen město Pardubice chystá spuštění několika větších projektů a pak také jeden zásadní dokončí. Pokud půjde vše dobře, už v červnu by se totiž mělo po dvou letech otevřít koupaliště Cihelna. Jeho oprava spolyká více než 150 milionů korun a lidé by za peníze města měli dostat moderní a lépe vybavený areál pro sport i odpočinek. Další stavba pak souvisí se zmíněnou lávkou přes koleje. Město musí opravit její okolí.

„V příštím roce bude například zahájena úprava ulice K Vápence, která bude rekonstruována, zkapacitněna a postupně bude vybudován také sjezd z I/37 ke vznikajícímu Terminálu Jih. Dokončena bude modernizace koupaliště Cihelna, na kterou máme pro příští rok vyčleněno 58 milionů korun. Připraveny máme také finanční prostředky ve výši 20 milionů korun na projektovou dokumentaci mostu kpt. Bartoše, s pomocí dotací se odbahnění dočká Čičák v parku Na Špici,“ říká k největším plánům radnice primátor města Jan Nadrchal.

Peníze do škol

Mezi další velké investice, které radnice na příští rok chystá, patří zkvalitňování školských zařízení. „Odstartovat by měly práce na přístavbě MŠ Teplého s projektovou cenou 111 milionů korun, díky níž bude možné navýšit kapacitu školky o dalších 100 míst. V rozpočtu počítáme s kompletní rekonstrukcí stravovacího provozu ZŠ Spořilov za zhruba 23,5 milionu korun či sportovního areálu při ZŠ Prodloužená, ale i přípravami přístavby MŠ Dražkovice nebo ZŠ a MŠ v Pardubičkách. V rozpočtu máme pokryty také finance na zajištění stavebního povolení pro novou základní školu v Masarykových kasárnách s kapacitou 540 míst, kde máme v současné době zažádáno o územní rozhodnutí, a dokončena bude rekonstrukce hospodářského pavilonu včetně stravovacího provozu na MŠ Závodu míru,“ doplňuje k probíhajícím a plánovaným investicím náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Sportovní fanoušci z celého kraje pak s největším napětím čekají na začátek března, kdy odstartuje play off hokejové extraligy. Byť je sezona aktuálně teprve těsně za polovinou, už nyní je jasné, že Dynamo Pardubice bude hlavním aspirantem na titul. Zda se ambice naplní, bude jasné nejpozději na konci dubna.

„Chceme dělat lidem radost, chceme je bavit, chceme jim dát úspěch. Přeji si, abychom na jaře došli v bojích o titul co nejdál a abychom v ideálním případě vše zakončili oslavou na Pernštýnském náměstí,“ řekl majitel klubu Petr Dědek.

Napínavé bitvy pak čekají i na prvoligové fotbalisty a basketbalisty. Ovšem u obou týmů se nedají čekat útoky na mety nejvyšší. Pro fotbalisty bude úspěch, když se vyhnou těžkým bitvám o záchranu, které na jaře 2023 končily až v ošidné baráži, a basketbalisté po čistce v kádru budou rádi za účast v play off.

Jubileum na závodišti

Velká sportovní show se pak chystá na neděli 13. října, kdy se pojede už 134. Velká pardubická. To sice není nijak kulaté číslo, přesto nejslavnější dostih na evropské pevnině zažije velké výročí. Právě ve zmíněný den totiž uplyne 150 let od chvíle, kdy žokejové vyrazili na zrádnou a náročnou trať vůbec poprvé.

„Výrazný mezník v historii tohoto závodiště přišel roku 1874, tou dobou totiž gradovala obliba všeho anglického, tedy i význačné anglické steeplechase nazývané Velká národní, jež se koná nedaleko města Liverpool. Pod vlivem této módy se Pardubická parforsní společnost rozhodla uspořádat na pardubickém závodišti mimořádnou steeplechase. Hlavními iniciátory byli hrabě Maximilian Ugarte, princ Emil Fürstenberg a hrabě Oktavián Kinský. Jejich steeplechase měla všechny předpoklady k tomu stát se legendou. Společnosti se podařilo vytyčit jedinečnou trať, jež byla plná náročných překážek včetně tzv. Tribunního skoku. Ten byl po smrti prince Egona Thurn-Taxise přejmenován na Taxisův příkop. A tak se zrodila Velká pardubická,“ píše se na webu Dostihového spolku o vzniku legendárního závodu.

Hudební legendy

Co se týká kulturních akcí, tak na své si přijdou hlavně vyznavači klasického roku. V létě se totiž v pardubické enteria areně budou konat hned dva velké koncerty, o které se postarají veteráni a legendy řízných rytmů. Nejprve 17. června zahraje Alice Cooper a pak 29. července rozbalí svou show v hale pro více než deset tisíc lidí kapela Scorpions.

„Název turné Love at First Sting připomíná jejich stejnojmennou desku z roku 1984, jejíž název by se dal přeložit jako Láska na první bodnutí. Šlo v pořadí o deváté studiové album, které obsahuje tři nejslavnější hity kapely: Rock You Like a Hurricane, Still Loving You a Big City Nights. Setlist není znám, ale jistě bude průřezem hitů kapely, která za dva roky oslaví neuvěřitelných šedesát let,“ píše o koncertu web Music – report.

Už mezi klasiky pak patří Pardubický majáles, který vypukne na louce nedaleko koupaliště Cihelna 17. května, nebo dvoudenní hudební festival České hrady, který pod Kunětickou horu dorazí 19. a 20. července. A aby toho nebylo málo své Po čertech velké turné pořádá i nejpopulárnější česká rocková kapela Kabát. Do Pardubic show dorazí 29. října a hrát se bude také v enteria areně.