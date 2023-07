Koupaliště Cihelna se změní za 150 milionů

Nepříjemná zpráva říká, že letos v létě už druhý rok po sobě budou mít Pardubice zavřené největší koupaliště ve městě. Ta dobrá pak zvěstuje, že příští prázdniny by si již lidé měli užívat v moderním a bezpečném areálu. Ten se naposledy opravoval v roce 2000 a na jeho stavu to už bylo až moc vidět.

Podle Petra Ministra, který areál více než 20 let provozoval, už nebyla jiná možnost než se pustit do generální opravy. „Technický stav bazénů nebyl dobrý, loupaly se dlaždice, přibývalo zranění,“ řekl Ministr s tím, že drobných oprav bylo už v posledních letech tolik, že to nebylo únosné. I proto zůstal areál nedaleko sídliště Cihelna zavřený i loni, ačkoli se u bazénů ještě nestavělo.

Lidé tedy mohou doufat, že se do bazénů a na tobogany budou moci vrátit alespoň v létě 2024. To by měla být stavba hotová. Firma bude během následujících měsíců modernizovat bazény a technologie. Fólie a obklady bazénu vybourá a nahradí nerezovým plechem s vyztuženou PVC membránou. K tomu opraví schodiště a venkovní okruhy kolem tribuny a ochozy skokanského bazénu. Stavební společnost vymění rovněž čerpadla, filtry, armatury, žebříky, sprchy, skokanská prkna, oplocení čisté zóny, elektroinstalaci, zavlažování či lavičky. Tobogany a skluzavky zůstanou původní, bude však nutné natřít ocelové konstrukce. Součástí projektu je i oprava šaten a záchodů.

„Rekonstrukce areálu o kapacitě 4 000 návštěvníků bude opravdu rozsáhlá. Řada prvků nebyla v dobrém technickém stavu, většina z nich byla spíše již za hranicí životnosti. Opraven tak bude plavecký, skokanský, dojezdový bazén a také rekreační bazén, u kterého bude součástí prací oprava lízátka a divokého kanálu. Rekonstrukce bude dále zahrnovat úpravu brouzdaliště, ochozu skokanského bazénu a vířivek a vyměněny budou rovněž dlažby a obklady schodiště u tribuny a chodeb sociálního zázemí,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO, který nedávno vyrazil na prohlídku staveniště a odcházel spokojený. „Děkuji zhotoviteli, společnosti Agrostav Pardubice, za dosavadní perfektní součinnost při realizaci. Cílem je otevřít koupaliště ve zkušebním provozu na začátku příští letní sezony,“ uvedl po prohlídce.

Nicméně jak už u to podobně velkých staveb bývá, nejde vše hladce. Problémy způsobila absence dokumentace z poslední rekonstrukce, která měla zavinit to, že dělníci překopli kabely. Cenovka za chybu? Devět milionů korun.

„Ztratila se veškerá projektová dokumentace z roku 2000, kdy se koupaliště opravovalo naposledy. Kvůli tomu nikdo nevěděl, kde kabely jsou. Když tam hrábl bagr, tak je poničil. Přes šest milionů korun bude stát jenom obnova elektrických kabelů,“ uvedl zastupitel Petr Klimpl z ODS s tím, že politici schválili navýšení ceny stavby o devět milionů.

Koupaliště, které leží jen pár desítek metrů od řeky Labe pochází z roku 1960. Areál má rozlohu přes čtyři hektary, vodní plocha 3 500 metrů čtverečních. Do areálu patří také kemp a další sportoviště. Politici naplánovali, že by nově mělo vyrůst i hřiště pro minigolf a další zábavní atrakce.