Komunisté nabízejí v malých městech hlasy, politici je ochotně berou

Pardubický kraj, Pardubice, Chrudim, Polička, Hlinsko. Tam všude komunisté vládnoucím koalicím přinášejí hlasy.

Nechtějí za to z pohledu demokratických stran takřka nic. Ale třicet let od pádu totalitního komunistického režimu se jim díky tomu daří důležitá věc - spolupráce s KSČM přestává být pro místní politiky tabu.

V Hlinsku komunisté utrpěli v komunálních volbách debakl. Získali jediné křeslo. Přesto člen KSČM Bohdan Němec už sedí v městské radě. Koalice přitom má většinu jediného hlasu.

„Politika je o lidech, nikoliv o stranách,“ okomentoval účast KSČM v koalici starosta Miroslav Krčil, nestraník za ČSSD.

Zpravidla ale spolupráce stran s komunisty probíhá jinak. Tak, aby přinesli své hlasy, ale politici se přímým spojením s nimi neušpinili.

V Chrudimi hlasy dvou komunistů zpevňují novou koalici ANO, Chrudimáků, Pirátů a ČSSD, která má na papíře křehkou většinu jediného hlasu. Ve skutečnosti díky KSČM, která ji při hlasování podporuje, je silnější než radniční uskupení v minulosti.

„Nic jsme jim neslíbili. My tichou podporu nepotřebujeme, máme 14 hlasů z 27,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

„Došli si pro podporu a teď se všichni tváří, že s tím nikdo nemá nic společného, tomu se říká chucpe. Já si samozřejmě myslím, že to zadarmo nebude,“ uvedl zastupitel ODS Jan Čechlovský.

Jeden zvolený komunista pomáhá i koalici ODS, ANO a ČSSD v Poličce.

„Je to už možná páté volební období, komunisté nejsou v radě, ale dávají koalici podporu,“ řekl starosta Poličky Jaroslav Martinů z ODS. Toto volební období je však jiné, v Poličce vznikla relativně silná opozice, kterou tvoří sdružení Pro Poličku, Piráti a lidovci. Hlas jednoho komunisty dává koalici už slušnou podporu 13 z 21 hlasů.

„Nepopírám, že ten hlas je důležitý, jsem za něj rád,“ uvedl starosta Jaroslav Martinů.

Pardubáci se zlobí, že komunisté dostali přednost

Ani v Pardubicích se komunisté do koalice nedostali, přesto posílili. V koaliční dohodě měli slíbený post finančního výboru. Přeloženo do češtiny - i zastupitelé ODS a lidovců podepsaní pod smlouvou pak museli hlasovat pro komunistu. A to na úkor opozičních Pardubáků se čtyřmi hlasy, kteří o post měli velký zájem.

„Proč obejdou Pardubáky a předsedu výboru dají třicet let po revoluci komunistům, kteří jsou před klinickou smrtí a mají jen dva mandáty?“ ptá se zastupitel Pardubáků František Brendl.

Z pohledu pardubické koalice ANO, ODS, Koalice pro Pardubice, Sdružení pro Pardubice a ČSSD to však byl pragmatický krok, který se vyplatí. Třeba když zastupitelé v prosinci jednali o návrhu na prošetření rozhodnutí radních o slevě na MHD pro seniory, které podle analýzy právníka a zastupitele ODS Karla Haase bylo nezákonné.

Komunisté podrželi primátora a spol. a finanční ani kontrolní výbor věc projednávat nebude. Byť se zdálo, že pro něco takového musí zvednout ruku každý člen opozice jaksi automaticky. ¨

Otázku, zda spolupracovat s komunisty, nebo ne, mají dávno vyřešenu v zastupitelstvu Pardubického kraje. ČSSD tam má svého hejtmana už od roku 2008 a od té doby může vedení kraje počítat i s tichou podporou komunistů. V tomto případě to ale zadarmo není nejen v přeneseném slova smyslu. KSČM drží slušně placenou funkci předsedy finančního výboru. A ani příchod ODS do krajské koalice v roce 2016 to nezměnil.