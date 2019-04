Dobrovolníci přenášejí u České Třebové tisíce žab, pomáhají jim i zábrany

Sedm, někdy ale až deset tisíc žab zachrání každý rok členové Českého svazu ochrany přírody Podorlicko a dobrovolníci na území obce Přívrat, sousedící s Českou Třebovou.

Ochranáři rozmístí na jaře podél zdejších silnic zábrany, které obojživelníkům nedovolí vlézt pod kola automobilů při jejich jarní cestě z lesů kolem obce do tří rybníků. Žáby, které se na jaro, léto a podzim stěhují k vodě, aby se rozmnožily, dojdou podél zábran ke sběrným nádobám a pak do nich spadnou. Odtud je ochranáři vyberou a vypustí do vody.

Ochranáři začali obojživelníkům v Přívratu pomáhat před patnácti lety, když je lidé ze vsi upozornili na velké množství mrtvých žab na silnicích v obci a kolem ní. Letos nadšencům poprvé pomáhají v jednom z hlavních úseků trasy obojživelníků do rybníků stálé zábrany s pohodlnými širokými propustmi pod silnicí, které nechal instalovat nad Přívratem podél silnice kraj.

„Dneska nula. Nic jsme v nádobách nenašli,“ hlásila na konci března Zuzana Kubištová, která už druhým rokem celý sběr žab zachycených a svedených zábranami do asi devadesáti nádob organizuje. Ropuchám, ale i skokanům a dalším vzácnějším druhům žab se kvůli chladnému počasí z teplotně stálých lesů nechtělo. Avšak první dubnové pondělí už jich našli ochránci přírody po teplém víkendu v záchytných nádobách u zábran na tři sta.

„Zachycené“ obojživelníky sbírá každý den po sedmé hodině pětice ochranářů a studentů dobrovolníků a druhý den ráno nastoupí na transfer další nadšenci. Už jich přenesli několik set.

„Bude to trvat tak dva, možná tři týdny. Záleží na počasí. Dneska se jim zase z lesů moc nechtělo, našli jsme jich na čtyřech přechodných zábranách asi třicet. Loni byly trochu rychlejší. Oteplilo se a žáby se přesunuly zhruba v rozmezí jednoho týdne. V jednom dni jsme jich našli v záchytných nádobách celkem až dva tisíce,“ řekla dobrovolnice, která byla v úterý 2. dubna nejúspěšnější.

Sesbírala u zábran na dvacet žab a opatrně je poté vypouštěla do jednoho z rybníků. „To je sameček a tady samička. Ta je podstatně větší,“ ukazuje posbírané ropuchy.

Nové trvalé zábrany pomáhají ochranářům v úseku lesa od Řetové na odbočku na Zacharovci.

Zábranami neproklouznou jenom žáby

„Pardubický kraj ošetřil trvalými zábranami asi 500 metrů silnice, nechal i upravit příkopy a vybudovat tři propustky pod vozovkou a sjezdy na pole a do lesů. Tento úsek jsme dříve ošetřovali dočasnými zábranami, nyní budeme pouze kontrolovat stav trvalých zábran a sledovat jejich funkčnost. Tedy jestli v místě jsou, nebo nejsou přejetí jedinci. Pro nás tak odpadá potřeba procházet tento úsek pěšky, stačí kolem něj projet autem cestou na zbylé, zatím takto neošetřené úseky,“ sdělil za Český svaz ochránců přírody Podorlicko Vít Bednář.

Trvalé zábrany ošetří i podzimní tah obojživelníků zpět od rybníků do lesa. „Navíc trvalé zábrany svedou do propusti i další drobné živočichy, například hlodavce nebo hmyz. Výhodou je, že se nemusíme dotýkat chráněných živočichů ani s nimi jakkoli manipulovat. Drobnou nevýhodou je, že ztratíme přehled o tom, kolik obojživelníků a jaké druhy v lokalitě vlastně žijí,“ podotýká Vít Bednář.

Takzvané dočasné zábrany nechávají dnes stavět ochranáři na zbytku lokality v celkové délce asi 900 metrů.

„Kontroly záchytných nádob a zaznamenané počty obojživelníků v těchto čtyřech dalších úsecích bude možné použít jako podklad při případné stavbě dalšího úseku trvalých zábran,“ říká Vít Bednář.