O staré brandýské nádraží má zájem město, budova se dočká opravy

Nejsou to ani dva roky, co se Správa železnic pokoušela odkoupit historickou budovu nádraží v Ústí nad Orlicí, kterou stát v roce 2016 prodal aktivistům, kteří ji zachránili před demolicí. Jednání však ustrnula na mrtvém bodě.

Tři vlastníci se nedokázali dohodnout, zda budovu Správě železnic za odhadní cenu 2,6 milionu korun prodat. Správa železnic chtěla budovu opravit, zřídit v ní archiv a pobočku školicího centra pro železničáře z východní části Pardubického kraje. V přízemí by našli místo železniční modeláři.

„Mrzí mě, že to nedopadlo, protože jsme to chtěli přiřadit jako investici ke stavbě stávající staré stopy. Jasně jsem majitelům garantoval, že budova zůstane tak, jak je. Byly na to vyčleněné i prostředky, zhruba 40 milionů,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda na konci loňského roku na zámečku v Brandýse nad Orlicí při debatě o modernizaci železničního koridoru.

Stejný osud naštěstí nehrozí další historické staniční budově na stejné trati jen o pár kilometrů dál. Po dokončené části modernizovaného koridoru v Brandýse nad Orlicí se nedá bídný stav omšelé secesní budovy od karlínského architekta Václava Nekvasila přehlédnout. Zdobná nádražní budova z roku 1910 s unikátní dřevěnou čekárnou sice nestojí uprostřed kolejí, ale po přesunu nových bezbariérových nástupišť směrem k Ústí nad Orlicí působí na okraji nádraží odstrčeně.

Od loňského léta, kdy stanici opustil výpravčí a celá je dálkově ovládána z dispečerského pracoviště v pražské Libni, je i opuštěná. Tedy s výjimkou dvou nájemních bytů, které jsou stále obsazené.

„Sám nevím, co s budovou bude. Nevědí to ani chlapi na stavbě. Každý říká něco jiného, ale bourat se nebude. Je to památka,“ řekl na dotaz redaktora MF DNES jeden z nájemníků uzamčeného nádražního objektu.

Správa železnic v budově počítá se zachováním původní čekárny a toalet. Do června by však měl zmizet staticky narušený přílepek na protilehlé straně dřevěné čekárny. Byty v něm jsou prázdné. „Demolice by měla proběhnout do konce června. Budova se trhá, je staticky nestabilní. Prostřední dřevěná část spolu s výpravní budovou zůstávají,“ řekl investiční náměstek Radomil Novák ze Správy železnic.

Památkově chráněný objekt se naopak dočká nových oken, fasády i nové dešťové kanalizace, do které jsou svedeny okapy.

Využití bychom pro budovu měli, zní z radnice

Město Brandýs nad Orlicí by se poté nebránilo jeho převzetí, protože Správa železnic pro něj náplň nemá. „Jedná se o tom, jestli je město schopno vzít tuto nádražní budovu pod sebe. Nejlepší formou by pro nás byl bezúplatný převod. Využití bychom tam nějaké viděli, ale zatím nevíme, jak se bude situace vyvíjet. Vše bude záležet na vlastnických právech k nemovitosti,“ řekl starosta Brandýsa nad Labem Vít Zabranský.

Na místě zbourané části by chtělo město vybudovat odpočinkovou zónu v podobě několika laviček včetně parkovacích míst s nabíjením pro elektromobily. Starosta Brandýsa si umí představit i náplň pro nádražní budovu.

„Mysleli jsme si, že bychom v dolních prostorách mohli udělat nějaké muzeum nebo galerii a horní patra by se využila ke spolkovým činnostem,“ dodal Zabranský. Jasno o dalším využití budovy by mohlo být do konce června, kdy práce na koridoru skončí.