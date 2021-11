Správa železnic může znovu převzít nádraží v Ústí nad Orlicí

Tři bývalí aktivisté, kteří nádraží před pěti lety koupili, s budovou nic nedělají, na investicích se spolu nedokážou dohodnout. Budova jde 2. prosince do dražby a zároveň o její koupi jedná Správa železnic. Situaci komplikuje fakt, že dva společníci jsou pro prodej budovy, třetí s ním nesouhlasí.



Viceprezident Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví Martin J. Kadrman se podle svých slov o chystané dražbě dozvěděl až z internetu.



„V současné době jsem zastupován advokátní kanceláří, které jsem dal pokyn, aby učinila veškeré kroky vedoucí k tomu, aby budova vydražena nebyla, a pokud se tak i přes můj nesouhlas stane, byl tento prodej zastaven předběžným opatřením a napaden soudní žalobou,“ uvedl Kadrman.

Další vlastník společnosti Oustecké nádraží Pavel Prchal řekl, že se s Kadrmanem nedokázal dohodnout.



„Víme, že budovu prodat nechce, i to, že nechce koupit naše podíly, víme, že nechce přivést jiné společníky. Co naopak nevíme, jak se s ním domluvit,“ uvedl Prchal.



Dodal, že je s vedením Správy železnic předběžně dohodnut na tom, že státní organizace budovu koupí za cenu zjištěnou soudním znalcem. „Generální ředitel Správy železnic mi řekl, že by budovu opravili,“ poznamenal.

Dražby se Správa železnic zúčastnit nemůže

Jednání s vlastníky budovy v Ústí nad Orlicí Správa železnic potvrdila.



„Vzhledem k umístění historické výpravní budovy uprostřed kolejiště železničního koridoru a jejímu významu jsme v kontaktu s vlastníky a celou situaci bedlivě sledujeme. Také jsme mimo jiné vysvětlili možnosti a podmínky, za jakých by Správa železnic mohla nemovitost odkoupit,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Nyní míří budova do aukce, které se Správa železnic zúčastnit nemůže. Jako státní organizace může nabývat nemovitosti pouze za cenu stanovenou znaleckým posudkem od znalce evidovaného v seznamu ministerstva spravedlnosti.

Podle Prchala se aukce uskuteční proto, aby prodej nebylo možné napadnout. „Kdybychom prodali budovu Správě železnic za odhadní cenu, pan Kadrman by mohl namítnout, že jsme ji neprodali za nejvyšší možnou cenu, protože budova nebyla nabízena v aukci. Nemůžeme si dovolit se s ním další roky soudit. Musí to být právně čisté,“ řekl.

Kadrman nechce, aby budovu získala Správa železnic. Obává se, že by organizace zbavila budovu památkové ochrany a později zlikvidovala. „To nemohu připustit. Vše, co dosud vykonaly stovky lidí a nakonec i já, by vyšlo vniveč,“ řekl Kadrman.



Stát chtěl budovu zbourat

Existuje i možnost, že budovu v dražbě za cenu začínající na bezmála třech milionech někdo koupí. Musel by se však vyrovnat s tím, že všechny pozemky kolem patří Správě železnic a k nádraží nevede veřejně přístupná cesta pro auta.

Budova nádraží stojí uprostřed kolejiště železničního koridoru, během modernizace celého uzlu měla stavbě ustoupit. Sdružení Nádraží nedáme! se i díky petici podařilo přinutit stát, aby od demolice budovy ustoupil.

Památku v roce 2016 koupili režisérka Olga Sommerová a Martin J. Kadrman se dvěma společníky za půldruhého milionu. Plánovali, že nádraží bude zase sloužit lidem. To se jim nepodařilo. Sommerová svůj podíl v roce 2018 odprodala. Třetím vlastníkem je Ladislav Růžička.



„Jsem rád, že jsem budovu s přáteli zachránil. Na cestu vedoucí k jejímu oživení jsem se ale měl vydat buď sám, nebo s někým jiným,“ řekl Kadrman.