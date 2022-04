Soud snížil trest za podvedení tisíců lidí, stroj četl verdikt osmdesát hodin

Stroj četl rozsudek soudu celkem 80 hodin. V praxi se předčítání protáhlo na několik týdnů. Do vězení soud muže poslal na tři roky, když původní šestiletý trest zrušil Nejvyšší soud a nařídil nové projednání případu.

Podle nového rozsudku Denis Vinček z Ostravy kromě trestu vězení nesmí pět let působit ve statutárních orgánech firem. Soud také zrušil společnost Truxa Group, kterou si obžalovaný za účelem podvodů pořídil.

Rozsudek zatím není pravomocný. Vinček dnes u rozsudku nebyl, takže není jasné, zda se odvolá. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

„Celé dokazování jsme provedli znovu, vyslechli jsme 56 svědků. Současné závěry odpovídají závěrům předchozího senátu. K žádným podstatným změnám nedošlo,“ uvedl soudce Ondřej Běčák.

Dodal, že obžalovaný skutkový děj nepopíral, nesouhlasil ale s právním hodnocením. „Připustil, že se tak vše stalo, jen tvrdil, že se nejednalo o trestný čin. To ale bylo během dokazování vyvráceno,“ uvedl soudce.

Snížení trestu vysvětlil změnou právní kvalifikace. Souvisí to s novelou trestního zákona, která zvýšila spodní hranici pro škodu velkého rozsahu. Podle normy platné v době původního rozsudku obžalovanému hrozila sazba pět až deset let. Nyní mu hrozilo méně, tedy dva roky až osm let.

Sliboval dobře placenou práci

Podle soudu Vinček zneužíval situace nezaměstnaných lidí a sliboval jim nekvalifikovanou, avšak dobře placenou práci. Za zaslání potřebných podkladů požadoval platby, práci ale nikomu nezařídil. Peníze použil pro svou potřebu. Soudce jeho počínání přirovnal k pyramidovým hrám. Takto podle soudu „podnikal“ od roku 2009 do roku 2015.

Za podobný podvod byl Vinček přitom už odsouzen v roce 2005. V trestné činnosti i po odsouzení pokračoval. Jen ji zdokonalil v tom, že se odkazoval na slovenskou agenturu Fox.

Na tom postavil i svou obhajobu. Tvrdil, že nikomu práci nesliboval, že sliboval jen zaslání informační nabídky svého slovenského partnera. Toto vysvětlení ale soud neakceptoval. Vazby na agenturu Fox označil za pouhou zástěrku.

Za sedm let Vinček nebo firma, kterou vlastnil, podvedli 19 360 lidí, od nichž obžalovaný vylákal přes šest milionů korun. Lidem sliboval měsíční příjem okolo 30 000 korun a informace posílal za poplatek 660 korun. V zásilce byl ale jen seznam možných prací z domova, které nabízela slovenská firma Fox. Případný zájemce jí musel zaplatit další poplatek, ani potom ale nezískal práci, jen bezcenné obecné informace o tom, jak lze pracovat z domu.

Podvedení vypovídali přes telefon

Policisté Vinčeka obvinili v lednu 2016. S ohledem na mnoho podvedených to byl pro kriminalisty mimořádný případ. Kvůli výslechům všech poškozených museli vytvořit speciální call centrum.

„K tomuto ojedinělému postupu jsme přistoupili po dohodě se státním zástupcem právě při řešení otázky jak vyslechnout tolik lidí,“ uvedl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

Kriminalisté využili hlavně toho, že při zadržení podezřelého našli telefonní čísla na všechny podvedené zájemce.

Policisté v telefonním centru pracovali na dvě směny od června do září 2015. Dvě desítky policistů obvolávaly podvedené, kteří tak vypovídali po telefonu. Podle Kužela moravskoslezská policie tento model využila jako první v České republice.