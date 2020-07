Ukončení těžby OKD může ohrozit i příjmy obcí, jde o desítky milionů korun

Částka se sice postupně s klesající těžbou snižuje, přesto jde stále o značně vysokou sumu.

„Například za úhradové období 2018 bylo při těžbě 4,1 milionu tun uhlí obcím přerozděleno 30,5 milionu korun,“ přiblížil rozsah plateb Bohuslav Machek, mluvčí Českého báňského úřadu.

A v minulosti šlo o ještě vetší částky. Například v roce 2016 získaly obce v kraji na úhradách 56 milionů korun. V tomto případě šlo o veškeré poplatky, například za těžbu písku či kamene v lomech, většina z toho ale byly právě poplatky za těžbu uhlí. A platby z vydobytých nerostů, kdy těžební firmy – v tomto případě OKD – platí obcím za množství a kvalitu vytěžených nerostů, nejsou jedinými příjmy obcí.

Kromě těch zákonných jde i o příjmy z dobrovolných dohod. „Z výnosů z dobývacích prostor a vydobytých nerostů město za rok 2019 získalo téměř 14,5 milionu korun,“ řekl Lukáš Hudeček, mluvčí karvinského magistrátu.

„Vedle toho jsme za loňský rok přímo od OKD obdrželi, na základě dohody z roku 2010, tři miliony korun do Fondu primátora a příspěvek 47,9 milionu korun. Peníze z Fondu primátora jsou rozdělovány kulturním a sportovním organizacím. Peníze z příspěvku jsou využity především na opravy silnic a chodníků.“

Daleko větší problém by ale podle karvinského primátora Jana Wolfa pro město znamenaly další dopady přerušení těžby.

„Především by to však byla pro město ztráta největšího zaměstnavatele. A to nejen ve vztahu ke kmenovým zaměstnancům, ale také všech pracovníků firem navázaných na OKD a dalších nabízených a poptávaných služeb v celém regionu,“ vysvětlil primátor Karviné.

Starosta Stonavy: „Na útlum se připravujeme“

20 milionů korun z daně z nemovitosti a 20 milionů díky dobrovolné dohodě získala loni od OKD obec Stonava.

„Samozřejmě jsou to podstatné částky, ale my se logicky na útlum připravujeme, protože se snižováním přísunu peněz z OKD prostě musíme počítat,“ konstatoval starosta Stonavy Ondřej Feber.

Kdy těžba v OKD definitivně skončí, zatím není jasné. Podle důvodové zprávy společnosti Prisko firma zvažuje přerušení těžby buď ještě letos, nebo na konci roku 2021. Případně by po roce 2021 v těžbě – podle vývoje cen uhlí – pokračoval ještě Důl ČSM.

„V tuto chvíli není určeno, kdy těžba skončí, toto strategické rozhodnutí je na vládě,“ komentovala situaci mluvčí OKD Naďa Chattová. „Poplatky obcím za vytěžený nerost se odvíjí od místa, množství a sazby za tento vytěžený nerost. A z tohoto důvodu je předčasné sdělovat nějaká konkrétní čísla,“ dodala mluvčí k možným výpadkům příjmů obcí navázaných na těžbu černého uhlí.