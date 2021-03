Život v okrajové části Karviné ochromila těžba, která vůbec nezačala

Mnozí z místních, ač se začátkem výkupů v roce 2011 zprvu prohlašovali, že své nemovitosti těžařům neprodají, nakonec na jejich nabídky kývli.

„Neustále za námi chodili. Říkali nám, že jak se tady bude těžit, tak o pět metrů klesneme, budeme mít vodu ve sklepech a podobně,“ popsala způsob vyjednávání ze strany OKD starousedlice Silvia Škulavíková. Dala i na radu svých dětí a přes počáteční odpor nakonec rodinný dům na Lešetínské ulici těžařům v roce 2019 prodala.

Už jednou její rodinu „vyhnalo“ z domova uhlí, to když žila s rodiči v jiné poddolované části Doly.

Ve Starém Městě bydlí od roku 1980 a stěhovat se odsud už nehodlá. „Trvala jsem na podmínce, že jim dům prodám jen v případě, že nás tady nechají s manželem dožít,“ vysvětlila seniorka.

Z domu ji nevyženou ani důlní vlivy, prakticky od loňska (kdy společnost OKD stáhla žádost o povolení těžby uhlí pod Starým Městem – pozn. red.) je totiž jasné, že se ve Starém Městě těžit nezačne.

Finanční problémy OKD, pokles cen uhlí a pomoc státu přesměrovaly společnost od rozvíjení jakýchkoli dalších ambiciózních plánů k cestě urychleného útlumu. Ze šachet na Karvinsku tak vyjíždí jeden poslední vozík za druhým a aktivní už zůstává jen Důl ČSM.

Podle opoziční zastupitelky Zuzany Klusové (Piráti) je teď na městu, aby začalo splácet dluh, který vůči tamním starousedlíkům má. „Doposud bylo město laxní ve vztahu k tamním obyvatelům. Jako by to snad byla čtvrť na odpis. Teď, když se těžba odpískala, by se Staré Město mělo stát rozvojovou lokalitou Karviné číslo jedna. Je to hezky umístěné místo se spoustou parcel,“ uvedla Klusová.

Souhlasí s ní i Silvia Škulavíková. „Je tady krásná příroda, žije se nám tady dobře. Problémem je, že i do obchodu musíme občas buď autem nebo městskou hromadnou dopravou, protože pěšky to je do nejbližší prodejny kus cesty. Nezůstalo tady totiž vůbec nic,“ podotkla.

Podle náměstka primátora Miroslava Hajdušíka zástupci města už jednali se státem (útlum dolů OKD převzal na začátku roku státní podnik DIAMO – pozn. red.) o možnosti odkupu pozemků, které společnost OKD ve Starém Městě nabyla při výkupech.

„Naše představa byla, že bychom je získali bezúplatně, následně bychom je prodávali pro výstavbu nových rodinných domů a takto získané peníze bychom zpětně investovali do rozvoje této části města,“ vysvětlil Hajdušík.

Jenže stát nemůže se svým majetkem ze zákona nakládat nehospodárně, takže návrh neprošel.

„Pokud bude mít město Karviná zájem o koupi nemovitostí z majetku OKD, budou tyto prodeje spadat do běžné obchodní činnosti,“ řekla mluvčí OKD Naďa Chattová.

Karvinská radnice musí hledat jiné prostředky, ze kterých by mohla zaplatit například vybudování kanalizace, která v místě chybí.

„Stálo by to velké peníze. Navíc jde o složitý proces. Takže se určitě nejedná o věc, která by byla za rok hotová,“ upozornil náměstek primátora.

Stavět teď by byl problém, líčí podnikatel

Lokalitu by mohl znovu nastartovat i rozvoj podnikatelských aktivit. Roman Lamacz, majitel karvinské firmy, která se zabývá distribucí spotřebního materiálu a doplňků pro výpočetní techniku, koupil ve Starém Městě pozemek na ploše po firmě VOKD.

„Byl jeden z mála, který se dal v Karviné sehnat. Díval jsem se tehdy do mapy poklesů a ani případná těžba by nás nezasáhla, navíc byla možnost sáhnout si na dotaci na sanaci brownfieldu. To však s covidem padlo,“ vysvětlil investici Lamacz.

Podnikatel Roman Lamacz by chtěl do Starého Města přesunout výrobu. Brání mu v tom „jedno razítko“.

Stavět zatím nezačal, naráží na byrokracii. Protože je lokalita Starého Města nadále zapsaná jako ložisko, musel by při stavbě nového sídla dodržovat přísnější podmínky. „Znamenalo by to úpravu celé statiky, nové výkresy. Všechno by bylo delší a komplikovanější a celou stavbu by to zbytečně extrémně prodražilo. A to vše kvůli jednomu papíru,“ zmínil Lamacz.

Ač je absurdní, že by stavbou ohrozil těžbu, která v místě nezačne, bez příslušného razítka o zrušení ložiska se dle svých slov prostě neobejde. „Jakmile jej budu mít, okamžitě začínám stavět. Přesun firmy z centra města na větší plochu by nám do budoucna umožnil další růst,“ podotkl majitel firmy.

Zrušení ložiska a změně územního plánu musí dle mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánky Filipové předcházet několik kroků.

„A sice vyřešit odpis zásob, což už Diamo připravuje. Poté bude zřejmě následovat žádost Diama o změnu dobývacího prostoru na Český báňský úřad. Zda a jak potom bude možné s územím nakládat, tedy stavět tam, záleží na postoji ministerstva životního prostředí. V místě je chráněné ložiskové území, které je v jeho gesci,“ řekla Filipová.