VIDEO: Dávejte pozor, operace jsou teď složité, nabádali lékaři motorkáře

„Vím, že úraz si nikdo neplánujeme, ale když se to stane, tak bychom rádi operovali v podmínkách, na které jsme zvyklí. A pokud se tomu dá předejít, je to určitě lepší,“ zmínil na setkání s motorkáři staniční lékař z Kliniky úrazové chirurgie Jiří Demel.

Lékaři se snažili motorkářům vysvětlit, že každý úraz teď v době pandemie musí řešit ve speciálních ochranných pomůckách. „Práce v nich je hlavně pro operatéry velmi náročná,“ podotkla mluvčí Fakultní nemocnice Petra Petlachová.

Motorkáři při setkání na urgentním příjmu nemocnice zdravotníkům přislíbili, že svým kolegům výzvu předají ať už osobně, nebo prostřednictvím sociálních sítí.

„Já si myslím, že když se chlapi domluví a řeknou si, že to dneska prostě zkusí light a pojedeme to s rozumem, tak to může fungovat. Nejezdíme ani ve velkých skupinkách momentálně,“ řekl na setkání jeden z motoristů Tomáš Urban.

Nehoda ze Sedliště o velikonoční neděli skončila pro motorkáře tragicky.

Lékaře vedla k setkání obava z počtu úrazů při dopravních nehodách, kterých každoročně přibývá s příchodem teplých dnů. „V některých případech bohužel končí i tragicky,“ zmínila Petra Petlachová.

Zástupci nemocnice ve videu ze setkání připomněli nehodu z velikonoční neděle, při které v Sedlišti na Frýdecko-Místecku zemřel zhruba čtyřicetiletý motorkář.

K výzvě se přidal i lékař Zdeněk Dubový, sám fanoušek motorek.

„Když je někdo motorkář, tak jezdí za jakékoliv situace. Ale já si myslím, že je teď nanejvýš vhodné si dát trochu pozor a ušetřit tak zdravotníkům spoustu nepříjemných situací,“ řekl zdravotník z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.