Darkov v názvu teď odrazuje klientelu, říká ředitelka karvinských lázní

Lázně proto budou s nízkou obsazeností bojovat pravděpodobně i v dalších měsících.

Situace si vyžádala propuštění asi tří desítek zaměstnanců, zároveň ale lázně ve složité době daly miliony eur do koupě slovenských Kúpelí Brusno.

„Mohou si být s Darkovem vzájemně prospěšné,“ vysvětluje ředitelka Lázní Darkov a nově i Kúpelí Brusno Pavlína Filipi.



Pár dní stará zpráva o koupi Kúpelí Brusno možná mnohé překvapila, a to zejména v souvislosti s těžkostmi, které lázeňství kvůli epidemii koronaviru zažívá. Proč právě nyní?

My jsme Brusno měli vyřešené dřív, než přišla koronavirová krize. Zbývalo podepsat kupní smlouvu. O akvizici jsme uvažovali už asi čtyři roky. Tehdy se tamní zaměstnanci hlásili na konkurzy k nám a my tak zjistili, že jsou v problémech. Chceme jim vrátit reputaci, kterou trochu pošramotil konkurz, a vrátit jim dobré jméno. Jsou to lázně postavené v krásném místě v Horehroní, kde byli zvyklí jezdívat lidé zdaleka.

Jak si slovenské lázně mohou s Darkovem pomoci?

Stává se nám, že potenciální klienti z Třince nebo Ostravy nechtěli do Karviné, protože chtěli do oblasti, kde je čistší vzduch. Budeme teď mít alternativu. Na druhou stranu platí, že na Slovensku není takový nedostatek zdravotních sester a fyzioterapeutů, takže Brusno může být Darkovu prodlouženou rukou v získávání kvalifikovaných zaměstnanců. Dá se to propojit i obchodně, například zajímavou slevou pro samoplátce, kteří v jeden rok navštíví jedny i druhé lázně.

Zaznamenal jsem i hlasy kritizující fakt, že investujete ve chvíli, kdy jste v Darkově propouštěli. Co na ně říkáte?

Investice a řešení personální situace jsou pro mě dvě rozdílné věci. Chápu, že se některých dotkne, že jsme snížili počet zaměstnanců. Ale pokud nemáte pro ty lidi práci, tak úkolem každého manažera je to vyhodnotit a vyřešit.

Kolik zaměstnanců opustilo Lázně Darkov a jakých byli profesí?

Zhruba tři desítky, mezi nimi hodně sanitářů, nižšího obslužného personálu, několik lidí z recepce a pár číšníků. Dalších devadesát lidí nám chybí, protože jsou na ošetřovném, na nemocenské, mají příbuzného v OKD a podobně.

Jaká je aktuální obsazenost darkovských lázní?

Obsazenost máme nižší než po uvolnění opatření. Hodně nás totiž zasáhl strach z oblasti Dolu Darkov. Kdyby se nákaza objevila na Dole ČSM nebo ČSA, tak by si to řada lidí nespojila. Pacienti z odlehlejších částí republiky jsou ale často přesvědčeni, že Důl a Lázně Darkov musí být nutně vedle sebe. Název nám teď nepomáhá.

Není Darkov jako Darkov. V souvislosti s lázněmi vím o jediném případu nákazy. Platí to?

Platí a jsem přesvědčena, že kdybychom sami neudělali včas některé kroky, které nám v té době ještě nebyly nařízeny, tak máme více než jednu nakaženou fyzioterapeutku. Investovali jsme milion korun měsíčně do ochranných pomůcek, rychle jsme eliminovali zaměstnance, kteří byli navázáni na lidi z OKD a podobně. Neustále jsme byli s ústavní hygieničkou na telefonu a konzultovali jednotlivé kroky.

Když už jsme u čísel, o kolik jste kvůli koronaviru přišli na tržbách?

Za dva měsíce jsme přišli o téměř padesát milionů korun. Bude trvat asi další tři měsíce, abychom se dostali na čísla alespoň z února, který je mimo sezonu. Hodně nám pomohou vouchery na podporu lázeňství, kdy stát lidem dá čtyři tisíce korun na pobyt. Už k nim chystáme speciální balíčky, aby klienti ze svého utratili co nejméně. I proto, že lidé nyní vyčkávají, ale musíme počítat s tím, že tuzemský i arabský trh budou nabíhat pozvolna.

Omezí kvůli tomu Lázně Darkov provoz?

Dneska (v pondělí) jsem se od nejmenovaného zastupitele dozvěděla, že zavíráme celé lázně, že už to ví celá Karviná. To je nesmysl. Jen 8. července dočasně zavřeme staré lázně (historickou část – pozn. red.), a to vyjma bistra a společenského domu, abychom vykryli dovolené. Řada našich zaměstnanců už je má zaplacené, devadesát lidí je mimo a byť nemáme takovou obsazenost, potřebujeme lidem ulevit. Zkonsolidujeme tak provozy, jako to děláme v prosinci a v lednu, pojedeme na jednu léčebnu a ve starých lázních zase otevřeme 1. srpna.

Poblíž historické části lázní chce OKD těžit v dalších dvou porubech. To už posvětili báňský úřad i radní. Lázně podle nich těžba neohrozí, přesto jste tuto zprávu nesli dost nelibě...

Z podnikatelského pohledu chápu, že OKD potřebuje těžit. Na druhou stranu dlouhodobě zpochybňujeme čísla, která říkají, že tam pokles nebude. S rozhodnutím už nic neuděláme, ale vyhodnotíme v čase, kdo má pravdu. Už nyní tam pociťujeme na opravených fasádách domů následky předešlé těžby.

Pokud máte důlní škody, můžete je přece vymáhat…

To je cesta, která nás čeká. Já po OKD ale nebudu chtít peníze, ale uvedení do původního stavu. Taky kvůli rizikům následků těžby stopneme nějaké chystané rekonstrukce, zejména exteriérů.

S městem jste si už v minulosti i přes média vyměňovali názory na některé projekty. Jaké jsou vlastně vaše vztahy?

My máme s městem na řadu věcí jiné názory. Ať už na OKD, námi chystaný termální park, nebo městem připravovanou rekonstrukci krytého bazénu. Na druhou stranu ale máme společný cíl, a tím je zlepšit celkový mediální obraz Karviné. Často slyšíme od lidí, kteří k nám dorazí z různých koutů republiky, jak jsou překvapeni tím, že je město hezké. Myslím si, že by Karviná měla více propagovat, že je to univerzitní lázeňské město. Uvítala bych, kdyby se různé subjekty ve městě daly dohromady a vznikl například průkaz lázeňského hosta, který může dostat slevu na zámek, do kavárny a podobně. Ale koordinátorem by mělo být město.

Navrhla jste jim to?

Nejen já, ale i jedna místní podnikatelka. Tehdy se zaměřovali na jiné věci, což ale nemá být kritika. Mají také svých starostí dost. Lidé si například neuvědomují, co vše obnáší vyřídit výběrové řízení na opravu domů na náměstí. Stěžují si, proč to tak trvá, ale nevidí, co za tím je. Věřím, že koronavirus může pomoci v tom, že se budeme muset spojit a začít se o podobné spolupráci více bavit.

Očekáváte narození potomka. Zůstanete v čele lázní i poté, nebo někomu funkci předáte?

V minulých měsících jsem si potvrdila, že se můžu spolehnout na mé spolupracovníky. V určité fázi těhotenství nelze udržet tak vysoké pracovní tempo, jak jsem byla zvyklá, ale ostatní mi pomohli a podrželi to. Jsem už s kolegy domluvena na nějakém systému i po porodu. Věřím, že to bude fungovat.