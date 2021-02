Končí Důl ČSA. Horníci symbolicky vyvezli poslední vozík černého uhlí

Důl Československé armády (ČSA) vznikl pod tímto názvem v roce 1951. „Jedna z nejstarších šachet vznikla sloučením čtyř jiných dolů: Františka, Jindřich, Jan Karel a Hlubina. V minulosti byla na ČSA svedena těžba z Dolu Doubrava a naopak z ČSA byla odvedena těžba na Důl Darkov, tak aby se mohla zrušit úpravna na dole ČSA, která už nebyla efektivní zastaralá,“ připomněla mluvčí OKD Naďa Chattová.



Za dobu existence bylo v dole vytěženo celkem 144 418 264 tun uhlí. „Stejně jako u Dolu Darkov, tak i a za existence dolu ČSA byly vyraženy stovky kilometrů chodeb a těžilo se v hloubce až 1 200 metrů pod povrchem. Ty nejhlubší sloje tam byly uloženy v podobné hloubce,“ uvedl výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.



Kvůli pandemii koronaviru se vyvezení posledního vozíku konalo jen v úzkém okruhu lidí. „Jsou desítky a stovky lidí, kteří by tady chtěli být a rozhodně by si tady zasloužili být. Jsou to bývalí horníci, předáci, závodní dolu, ředitelé. Všem se omlouvám, ale z hlediska opatření kvůli covidu-19 to opravdu nebylo možné,“ uvedl ředitel provozu OKD David Hájek.

Chattová dodala, že Důl ČSA se zapsal i do československé filmové historie, když se tam v polovině 70. let minulého století natáčely scény pro slavnou komedii Parta hic s Vladimírem Menšíkem, Josefem Dvořákem či Petrem Nárožným. „Důl ČSA ukončil těžbu po téměř sedmdesáti letech své existence pod tímto názvem,“ upřesnil závodní dolu Milan Adrýsek.

Doly Darkov a ČSA od března i se 1 749 zaměstnanci převezme státní podnik Diamo. Pro útlumové práce a zahlazování následků dolování si z nich Diamo nechá 497, ostatní budou muset z podniku odejít. Už od 1. ledna převzal podnik od OKD utlumované doly Lazy, Dukla, Staříč a Frenštát se 749 zaměstnanci, z nichž v podniku zůstalo 200.

„Společnost OKD bude nadále těžit v Dole ČSM, kde se bude uhlí také na povrchu následně upravovat. Společnost OKD nyní pracuje se střednědobým plánem, který počítá s těžbou na Dole ČSM v roce 2021 i v roce 2022“ řekla předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková.



OKD bude mít od března už jen okolo 2 800 vlastních zaměstnanců a zhruba 800 dodavatelských pracovníků. Ještě před 30 lety přitom v dolech OKD pracovalo více než 100 tisíc lidí. Po zavírání neefektivních provozů po roce 1989 měl v polovině 90. let minulého století podnik 50 tisíc zaměstnanců, před deseti lety v dolech pracovalo ještě zhruba 17 tisíc lidí.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Před několika lety firma skončila v úpadku a od roku 2018 je jejím majitelem prostřednictvím své společnosti Prisko stát.