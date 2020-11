Ostravské stopy: Ve Školce rašilo podhoubí rockové scény, vzpomíná Krejčí

První rockový klub v Ostravě vznikl na začátku 70. let, tedy v době přituhující komunistické normalizace. Jak říká spoluzakladatel Jiří Krejčí, nynější ředitel právě Divadla Petra Bezruče, zrod klubu byl výsledkem souhry náhod.

„Hledal jsem vhodné místo pro hudební zkušebnu. Kamarád, který byl šéfem městského výboru ČSM (Československý svaz mládeže, který zanikl v roce 1968 a byl nahrazen Socialistickým svazem mládeže – pozn. autora) prohlásil, že mi dá k dispozici celou chalupu, což zpečetil předáním hromady klíčů. Zašel jsem se na ni podívat. Byla bez elektřiny, zase jsem ji zamkl a doma klíče hodil do šuplíku. Načež se naskytla možnost odjet do Anglie. Na nabídku provizorní zkušebny jsem zapomněl, vždyť v budově bez elektřiny byla stejně nemožná,“ popisuje Krejčí.

Pro hodně lidí byl rockový klub důležitý

Po více než dvou letech, když se vrátil z Anglie, ke svému překvapení zjistil, že část budovy obsadili skauti. „Zbývala druhá polovina, kde byl hlavní sál, kam jsem i já kdysi chodil do školky. Do sálu se nám povedlo zavést i kýženou elektřinu. Skauti od nás byli odděleni a měli vlastní vchod. My si vybourali svůj. Takže zkušebna byla na světě,“ líčí rocker proměnu cihlové budovy.

Cesta ke klubu však zůstávala dlouhá, prostor bylo nutno vyzdobit a vybavit technikou, a to převážně svépomocí. I tak byla výsledná podoba dost vzdálená klasické představě o klubu.

„Faktem je, že při mém pobytu v Londýně jsem navštívil nejrůznější kluby, díky čemuž vznikla má představa o tom, jak by měl takový prostor vypadat. Jenže nebyly peníze. Potřebné vybavení tak vznikalo z rozmanitých materiálů, zejména z darovaných věcí. Velice neprofesionální byla například naše světelná výzdoba, které se zdráhám říci světelné vybavení. Stejně tak i zvukovou aparaturu jsme si stavěli sami,“ popisuje bývalý rocker.

Současně přiznává, že vzniklý rockový klub pro něj byl jen obyčejný kutloch, kde se dal krásně využít volný čas.

Jiří Krejčí Narodil se v roce 1949 v Ostravě.

v Ostravě. Rocker, technik a ekonom. Od poloviny 70. let hrával na baskytaru v kapelách Perpetuum, Kaktus, Citron, Videoband a Barbarella. Pod tímto názvem založil v roce 1990 nahrávací studio v Ostravě-Radvanicích.

Absolvent Matičního gymnázia na Šmeralově ulici. Poté nastoupil na intenzivní jazykovou vyšší střední školu s možností vycestovat do zahraničí. Po státnici z angličtiny v roce 1968 odjel do Londýna. Tam pracoval a byl přijat na Londýnskou universitu. Po dvou a půl letech se vrátil vyřešit odklad vojenské služby kvůli zahraničnímu studiu, avšak návrat již mu byl zapovězen.

V letech 1971 až 1973 s kamarády vedl první ostravský rockový klub Školka v už neexistující Šalamounově hornické kolonii.

v už neexistující Šalamounově hornické kolonii. Od roku 2000 působí jako ředitel Divadla Petra Bezruče.

„Jenže jak jsem po mnoha letech zjistil, třeba i díky publicistovi Tomáši Milichovi, byly reakce lidí tenkrát vyloženě nadšené. Nakonec mi zpětně došlo, že tento náš počin měl tehdy pro příznivce nepopiratelnou hodnotu,“ dodává Krejčí.

Rocková Školka existovala v letech 1971 až 1973. O její provoz se starali tři kamarádi, kromě Jiřího Krejčího i Luboš Chmura a Jiří Lang. „Všichni jsme se navzájem oslovovali Fero a pomáhali si. Časem se ve Školce ustálil skoro denní provoz. Výjimkou nebyly ani prodloužené akce přes noc. Dokonce jsme vytvořili předplatné s možností zlevněného vstupu,“ přibližuje Krejčí dávný provoz.

Krabičková výzdoba

Vzpomíná také na to, jak to v sále rockového klubu vypadalo: „Hlavní místnost byla velká přibližně patnáct krát osm metrů. Už z dřívějších dob v ní existoval malý stupínek, takže pódium bylo hotové a vyzývalo automaticky k uspořádání různých produkcí. Na nás zbyla zejména výzdoba. Ta sestávala například z plastiky vytvořené z nalepených cigaretových krabiček, pohledově připomínala mapu. Hlavní stěna na jevišti byla zakryta obrovským plátnem s pomalovaným nápisem ve stylu pop-artu. Vévodil jí veliký barevný nápis LOVE.“

Vzápětí začaly vznikat první kapely, které v klubu koncertovaly. „Pamatuji si například na The Monsters, Láďu Kubalu, co pak založil Citron, a řadu dalších. Postupně ve Školce začalo rašit celé podhoubí místní rockové scény. Pokud u nás kapela vystoupila, bylo to vesměs bez nároku na honorář nebo dostali pár korun ze vstupného,“ vzpomíná.

Provoz ukončil bagr

Konec rockové Školky však byl rychlý a nečekaný. „Pracoval jsem jako vychovatel hornických učňů a odjeli jsme na týdenní bramborovou brigádu. Když jsem se vrátil, už z tramvaje bylo vidět, že polovina budovy je zbořená. Vše, co bylo naše, jsme si mohli převzít v budově Technických služeb ve Stodolní ulici. Bohužel asi polovina věcí se přitom ztratila,“ komentuje rocker.

Náhrada nebyla žádná. „Byl jsem sice jakože majitelem této budovy, ovšem bez dokladů. Tenkrát jsem nic takového neřešil a vše bylo na dobré slovo. Doba prostě byla taková,“ zakončuje Krejčí vyprávění o nedlouhém prvním naplnění rockového snu v Ostravě.