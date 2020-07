Záchranný plán pro OKD. Firma získá 600 milionů od Priska

Klesající ceny uhlí, následky tragického výbuchu i problémy spojené s koronavirem dostaly těžební společnost OKD do nepříjemné situace. Firmě začínají docházet peníze a žádá o pomoc od státu. Ta by měla přijít prostřednictvím majitele, státem vlastněné společností Prisko. V pátek rozhodla, že do OKD prostřednictvím navýšení základního kapitálu vloží 600 milionů korun.