VIDEO: Nemocnice v Ostravě má lokomat. Učí ochrnuté lidi znovu chodit

17:19 , aktualizováno 17:19

Pacienti, kteří ochrnuli po nemoci či úrazu a dostali se do Rehabilitačního ústavu v Hrabyni, už lokomat znají. Vědí, že je to robotický systém, který pomáhá s rehabilitací chůze. Teď má díky němu šanci na rychlejší návrat do života více lidí. Nejnovější typ tohoto přístroje koupila Fakultní nemocnice Ostrava.