Zloději vykradli vagon s humanitární pomocí Ukrajině, letos už dvakrát

Policisté jeli vyšetřit první krádež na začátku června.

„U odstaveného vagonu byla vypáčená dvojkřídlá vrata. Tehdy neznámý pachatel překonal visací zámek a kovovou mříž, následně vnikl do vnitřních prostor vagonu. Poškodil také kovovou mříž u jednoho z oken,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Ve vagonu byla humanitární pomoc pro Ukrajinu. „Zloděj bral všechno, co se mu hodilo. Například dětské pleny, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny a další. Způsobil škodu za zhruba deset tisíc korun,“ doplnila mluvčí.

Policisté z Bohumína vyšetřovali krádež společně s orlovskými kriminalisty. Vypátrali tři pachatele.

„Byli to muži ve věku 25, 26 a 34 let. Nejmladšímu z nich prokázal komisař další dvě krádeže, proto u něj podal podnět na vzetí do vazby, který soud akceptoval,“ řekla Michalíková.

Zbývající dva zloděje stíhá soud na svobodě. V případě prokázání viny jim hrozí trest dva až osm let vězení.

Podruhé se někdo do odstaveného vagonu s humanitární pomocí na nádraží v Bohumíně vloupal na konci července.

„Vniknutí bylo velmi podobné, jako při předcházející krádeži. Policisté zjistili, že část ukradených věcí někdo přesunul do jiného odstaveného vagonu,“ doplnila policejní mluvčí.

Vzhledem k tomu, že humanitární pomoc tentokrát není přesně evidovaná, vyšetřovatelé nevyloučili, že zloděj část věcí odnesl pryč a zbytek si na místě zatím schoval. V tomto případě policisté po pachateli, nebo skupině pachatelů pátrají.