Asistenti přepravy se osvědčili, z ostravské MHD vykázali přes sto tisíc lidí

Každý desátý člověk jezdí po Ostravě hromadnou dopravou bez zaplacení. Vyplývá to z výsledků kontrol a potvrdil to i poslední noční zátah na černé pasažéry.

„Neproklouzne nám ani myš,“ varoval ve čtvrtek generální ředitel Dopravního podniku Ostrava (DPO) Daniel Morys, když médiím sděloval, že v noci na pátek uskuteční velkou kontrolní akci v tramvajových spojích mezi zastávkami Křižíkova a Karolina.

„Chci, ať to lidé vědí předem. Jde nám o to, aby si všichni uvědomili, že normální je za služby platit,“ dodal Morys.

Od jednadvacáté hodiny do tří ráno pak do všech tramvají jedoucích z Přívozu do centra i některých spojů jedoucích opačným směrem nastupovaly sedmičlenné týmy kontrolující jízdní doklady.



Nebyli to revizoři, kteří za jízdu načerno pokutují, ale asistenti přepravy v tmavomodrých uniformách, již černé pasažéry nekompromisně vyprovázejí ven z vozů. Každou skupinu čtyř asistentů navíc doprovázeli tři strážníci.



„Zkontrolovali 22 spojů a 598 cestujících. Z přepravy vyloučili 59 lidí bez jízdenky,“ řekla po akci mluvčí DPO Karolína Rycková. Z vozu ven tak musel také tentokrát nedobrovolně každý desátý cestující.



Asistenti fungují dva roky

Podobný trend vyplývá i ze statistik, jež si DPO vede od dubna 2017, kdy zkušebně nasadil do provozu prvních šest asistentů přepravy.



„Za dva roky působení asistenti přepravy zkontrolovali přes 50 tisíc spojů a více než 1,27 milionu cestujících. Přes 107 tisíc lidí z vozidel vykázali. Většinu proto, že neměli platný jízdní doklad. Vystoupit ale museli i lidé, kteří porušovali přepravní podmínky jiným způsobem, například obtěžovali ostatní cestující tím, že byli opilí, znečištění nebo zapáchali,“ nastínil ředitel Morys.

Když asistenti začínali, vzbudili ve městě velký rozruch. Zatímco cestující jim tleskali, černí pasažéři byli v šoku, když marně nabízeli svůj občanský průkaz, tak jak to dělávají u revizorů. Mnozí totiž lístek s vypsanou pokutou házejí do nejbližšího koše. Spoléhají na to, že nic nemají a pokuty z nich proto nikdo nevymůže.

Nový postup se osvědčil

I to byl důvod, proč nové vedení dopravního podniku podporované tehdejším radním pro dopravu Lukášem Semerákem zvolilo zcela nový postup.

Když asistenti přepravy poprvé nenechali bez jízdenky cestovat ani starší děti, několik rodin si stěžovalo, že se jejich potomci nedostali včas do školy. Někteří Romové tvrdili, že je asistenti šikanují, a padala nařčení z diskriminace.

Semerák ale na kritiku reagoval stejně ostře. „Minulé vedení DPO se podobného kroku bálo právě kvůli reakcím. Tušilo, že většina černých pasažérů jsou Romové. To se potvrdilo. Jim přijde normální, že posílají své děti na tramvaj bez jízdenky. Nám ale ne,“ líčil Semerák v dubnu 2017. „Obvinění z diskriminace striktně odmítám. A ujišťuji, že se nedáme odradit. Zatím máme šest asistentů, ale časem jich bude třeba 40.“

Méně revizorů, více kontolorů

Nyní má DPO sto kontrolorů – méně revizorů, jejichž úkolem je represe, a více asistentů přepravy, jejichž úkolem je prevence: dohled nad bezpečností cestujících i řidičů a dodržováním přepravních podmínek, ale i pomoc seniorům, handicapovaným či matkám s kočárky.

„Poslední asistenty jsme nabrali letos. Je jich už 59, z toho osm žen. Předpokládám, že pro nejbližší období je to konečný stav,“ řekl Morys. A dodal, že ostravští asistenti se jednoznačně osvědčili, což potvrzují i ohlasy cestujících: „Z našeho průzkumu vyplynulo, že asistenty zná a pozitivně vnímá téměř 80 procent cestujících a 41,5 procenta je vnímá jako posílení bezpečnosti.“