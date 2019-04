Na Velikonoce vyjíždí sváteční jezdci a policie kontrolující alkohol

Řidiči, kteří se vypravují na velikonoční prázdniny, by měli počítat s komplikacemi. Kromě uzavírek se dá očekávat ještě intenzivnější provoz. Dopravní zpravodajství sledujte zde

Policisté o Velikonocích tradičně očekávají vyšší provoz a považují tyto svátky za rizikové mimo jiné i kvůli tomu, že lidé často cestují za příbuznými na větší vzdálenosti, mnohdy vyjíždějí i sváteční řidiči nebo lidé, kteří v zimě neřídí a za volant usednou po dlouhé době.

Rušnější jsou Velikonoce i pro asistenční společnosti, které pomáhají motoristům v nouzi. „Nejčastějšími poruchami aut, které řeší, jsou závada motoru, defekt kola, závada u autobaterie nebo záměna, případně nedostatek paliva,“ sdělila Česká asociace asistenčních společností.

„Vzhledem k tomu, že ve čtvrtek začínají dětem velikonoční prázdniny, očekává se zvýšená intenzita dopravního provozu. Velký pátek je státním svátkem, proto lze i v tento den očekávat významný nárůst automobilové přepravy,“ upozorňuje Tomáš Neřold, vedoucí BESIPu.

„Vzhledem k téměř k letnímu počasí, které předpověď na Velikonoce slibuje, lze celkově očekávat zvýšený provoz na silnicích včetně motocyklistů, cyklistů a chodců,“ varuje Neřold.

„Motocyklisté by měli ubrat plyn a neměli by se pouštět za limit svých schopností, především v období, kdy je ještě vozovka studená a sami jsou nerozježdění. Na druhé straně mohou fatálním střetům s motocyklisty předcházet i řidiči aut, pokud budou se zvýšeným počtem motorek a cyklistů počítat a chovat se k nim ohleduplně,“ upozorňuje Tomáš Neřold. „Například při odbočování vlevo na menší komunikaci nebo vjezdu a výjezdu z pozemku či lesní cesty by měli obzvlášť pečlivě zkontrolovat, jestli neohrozí blížícího se motorkáře.“

Policie se zaměří na kontrolu alkoholu

Z dlouhodobého hlediska bylo nejvíce lidí o Velikonocích usmrceno v neděli na Boží hod velikonoční, těžce zraněno na Bílou sobotu, lehkých zranění si pak nejvíce vyžádal Velký pátek, cituje ze statistik z let 2009 až 2017 Tomáš Neřold. A upozorňuje, že statistiky dlouhodobě evidují nadprůměrný podíl nehod zaviněných pod vlivem alkoholu o velikonočním víkendu. Od soboty do pondělí v období let 2009 až 2017 činil 12,3 %. Alkohol se v roce 2018 podílel na dopravních nehodách 4,4 %, ve velikonočním období činil podíl alkoholu na dopravních nehodách na Zelený čtvrtek 4,6 %, na Velký pátek 8,1 %, na Bílou sobotu 8,2 %, v neděli na Boží hod velikonoční 9,7 %, na Velikonoční pondělí pak 6,4 %,“ ukazují statistiky.

„Dlouhodobá statistika za poslední desetiletí ukazuje, že řidiči pod vlivem alkoholu zavinili o Velikonocích zhruba každou desátou nehodu,“ uvádí Tomáš Neřold, vedoucí BESIPu.

Stejně jako v uplynulých letech se tak bude BESIP spolu s policií podílet na speciálních akcích zaměřených zejména na alkohol za volantem. Krajští koordinátoři BESIP budou na vybraných místech spolu s policisty oslovovat řidiče v rámci celorepublikového projektu Řídím, piju nealko pivo. Motoristé při akci dostanou nealkoholické pivo a jednorázový alkoholtester, preventisté je upozorní na rizika řízení pod vlivem alkoholu. Za deset let trvání projektu při silničních kontrolách rozdali na 38 000 alkotestů, přičemž akce se koná nejen o Velikonocích, ale i o letních prázdninách.

Řada řidičů totiž podle nich stále nedodržuje zákaz jízdy pod vlivem alkoholu a nehod, které tak způsobí, neubývá. Loni v Česku zavinili řidiči, kteří před jízdou pili alkohol, 4626 nehod, při kterých zemřelo 62 lidí. Meziročně se počet těchto nehod zvýšil zhruba o 400 a počet obětí o 14.

Ředitel dopravní policie Tomáš Lerch v této souvislosti poznamenal, že policisté provádí dechové zkoušky na alkohol u řidičů i při běžných kontrolách. „Vzhledem k vývoji dopravní nehodovosti v České republice také nedoporučujeme uvolnění tolerance požití alkoholu u cyklistů,“ uvedl Lerch.

Řidiči by měli pamatovat na to, že po bujarých oslavách trvá tělu dlouhé hodiny, než se dostane do formy a plné bdělosti. Kocovina se vyvine, když se koncentrace alkoholu v krvi vrátí na nulu, přetrvává i mnoho hodin po konzumaci alkoholu a je charakterizována slabostí a otupělostí.