Města v kraji lákají zubaře na vybavené ordinace, stojí je to miliony

Nově si takovým způsobem zajistili stomatologa v Bohumíně, začátkem července začala ordinovat nová zubařka v Rýmařově.

„Dostupnost stomatologické péče jsme řešili dlouhodobě. Ve městě s osmi a půl tisíci obyvatel dosud fungovali jen dva zubaři,“ přiblížila rýmařovská místostarostka Lenka Vavříčková.

Zdejší radnice proto začala hledat nového. „Nakonec se nám podařilo uspět u mladé zubařky, která byla ochotná provozovat u nás svou praxi,“ dodala místostarostka.

Radnice lékařce za své peníze připravila vhodné prostory pro ordinaci. „Upravili jsme přízemí budovy někdejších jeslí. Kromě zubařské ordinace zde vzniklo i zázemí pro ordinaci dentální hygieny, kterou už máme také zajištěnou, a pro zubní laboratoř,“ uvedla Vavříčková.

Stavební úpravy stály město 5,2 milionu korun, vybavení ordinace a čekárny v řádech milionů korun si ale lékařka zaplatila sama. „Město jí navíc poskytlo i nájemní bydlení,“ doplnila místostarostka.

Od začátku září bude fungovat nový stomatolog také na bohumínské poliklinice. Radnice a zdejší městská nemocnice o něj usilovaly už od loňska, kdy do důchodu odešly dvě zubařky a tři tisíce pacientů zůstaly bez ošetřujícího doktora.

Přemluvili lékařku, aby dva roky přesluhovala

„I když povinnost zajistit náhradu za chybějící stomatology je na bedrech zdravotních pojišťoven, tak jsme se dlouhodobě snažili o to, aby v Bohumíně bylo dost zubařů,“ uvedl starosta města Petr Vícha.

Zmíněnou ordinaci radnice před třemi lety zrekonstruovala za 1,5 milionu a nabídla stomatoložce, jíž vypověděl nájem jeden ze zdejších průmyslových podniků. „Díky tomu ještě dva roky přesluhovala, než na konci loňského roku odešla do penze definitivně,“ přiblížil starosta.

Od té doby hledalo město nového lékaře, což se nyní podařilo. Ordinaci mu nabídne i s plnou výbavou. „Musíme ještě zajistit počítačovou techniku a napojení na nemocniční síť. Zubařské křeslo a další potřebné vybavení jsme za několik set tisíc odkoupili od další končící bohumínské stomatoložky. Do ordinace pořizujeme ještě nový rentgen za sto tisíc korun,“ doplnil ředitel Bohumínské městské nemocnice Svatopluk Němeček.

Mladí zubaři nemají o menší obce zájem

Nabídkou vybavené ordinace či dotací získali v uplynulých letech nového zubaře například v Bílovci nebo Rychvaldu. Ne vždy ale musí být podobná snaha úspěšná. V Dětmarovicích hledají nového stomatologa marně už dva roky.

„Jsme ochotni nabídnout ordinaci a zaplatit její vybavení i odpustit nájem za tyto prostory. Spolupracujeme na hledání nového zubního lékaře i s pojišťovnou, zatím ale marně,“ popsal zdejší starosta Ladislav Rosman.

Sám je ohledně stávající situace skeptický. „Zkoušeli jsme oslovit i končící studenty, ale většina po škole míří do lukrativnějších lokalit, než jsme my,“ posteskl si Rosman. Zatím v obci působí dosavadní zubařka. „Té je ale přes 70 let. Ráda by skončila, zatím jsme ji přemluvili, aby ještě ve své praxi pokračovala,“ řekl starosta.