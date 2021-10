Bohumín postaví na náměstí repliku parní tramvaje, připomene slavnou éru

S nápadem vrátit do Bohumína tramvaj z parní éry tamní radnice pracuje už delší dobu.

„Zpočátku jsme usilovali o původní vůz, pár zachovalých kusů ještě existuje. Jsou ale umístěny v depozitáři brněnského technického muzea a šance na jejich získání je nulová. Proto jsme nyní navázali spolupráci se soukromou firmou, která se věnuje výrobě historických replik,“ říká místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Firma má původní výrobní dokumentaci, archivní materiály i fotografie. Do města už přivezla i podvozek z roku 1902, který koupila v Rakousku.



Termín dokončení celého projektu ale závisí na získání dotací. „Z vlastních prostředků tramvaj hradit nechceme, ve městě jsou přednější záležitosti. Přesto jde o nápad, který by mohl zvýšit popularitu Bohumína z hlediska turismu. Plánujeme oslovit kraj, zda by projekt nemohl být součástí Technotrasy, podobně jako naše další atrakce bunkr Na Trati,“ doplňuje Macura.

Jasno už je i o využití interiérů. „V tramvaji by mohla být muzejní expozice nebo kavárna,“ upřesňuje místostarosta.

Úzkorozchodná tramvajová dráha byla v Evropě unikátním dopravním systémem a právě Bohumín byl prvním v Těšínském Slezsku, kde vznikla.

Do provozu byla uvedena 22. prosince 1902 a spojovala dnešní Starý Bohumín s bohumínským nádražím. V letech 1902 až 1917 získal Bohumín výhodné tramvajové spojení prakticky do všech důležitých okolních měst a do desítek obcí.