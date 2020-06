Cenné svazky Bible zmizely v roce 1996, knihovna je z Německa koupí zpět

„Před nedávnem se svazky Bible objevily v aukční nabídce německého antikvariátu s vyvolávací cenou čtyři tisíce euro. Znaky těchto tisků jsou totožné se zbývajícími třemi svazky, které zůstaly ve vědecké knihovně a je zcela nezpochybnitelné, že jde o publikace ukradené před téměř čtvrtstoletím právě u nás,“ uvedla ředitelka Vědecké knihovny Olomouc Iveta Tichá.

Z Olomouce sedm z celkových deseti svazků Bible zmizelo v roce 1996, kdy je přímo z knihovny ukradl spolu s dalšími velkoformátovými dokumenty jeden ze stavebních dělníků, kteří pracovali na opravách budovy. Dodnes tak knihovna ve svém fondu uchovává poslední tři svazky.

Výška každého z nich je zhruba půl metru, dohromady pak sedm znovunalezených knih váží kolem sedmdesáti kilogramů.

Zástupci knihovny antikvariát upozornili, že cenné dokumenty z první poloviny 17. století pochází z trestné činnosti. Bible proto byla z aukce stažena, na webu antikvariátu tak už nejde o aktuální platnou nabídku.

„Antikvariát není vlastníkem svazků, ale pouze zprostředkovatelem dražby. Jeho zástupci uvedli, že knihy patří partnerovi, s nímž dlouhodobě spolupracují – ten publikace zakoupil před dvěma lety v jiné aukci. Nikdo z nich dosud netušil, že exempláře jsou kradené,“ doplnil zástupce ředitelky olomoucké vědecké knihovny Miloš Korhoň.

Zloděj knih je v exekuci, škodu knihovně nezaplatil

Zloděj knih byl podle Korhoně již dříve odsouzen, a to mimo jiné i k náhradě škody za knihy, kterých se mezitím evidentně stihl zbavit.

„Bohužel jsme od něj vymohli jen část dané částky. Jde o člověka v exekuci. Ten případ u nás rozhodně nezapadl, stále ho vedeme v patrnosti a děláme, co můžeme, abychom ty peníze získali. Soud sice uznal naši škodu a přisoudil nám náhradu, za kterou bychom ty knihy mohli teoreticky koupit zpět, ovšem to, že se tyto prostředky od dotyčného nedaří získat, je zase druhá věc,“ upozornil Korhoň.

Olomoucký kraj, jenž je zřizovatelem Vědecké knihovny, také zvažoval, zda by kdysi ukradené knihy nemohl dostat zpět přes soud.

„Ovšem vzhledem k institutu vydržení věci je šance na získání svazků soudní cestou mizivá. Proti takovému postupu hraje i dlouhá doba, po kterou byly knihy nezvěstné a vysoké náklady na právní zastupování,“ podotkla tisková mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Vědecká knihovna proto všech sedm svazků od antikvariátu odkoupí. A to po domluvě za 1300 eur, což je výrazně méně, než kolik byla původní vyvolávací cena.

„Ze všech možností, jak svazky znovu dostat do fondu Vědecké knihovny, se nám jako nejvhodnější jevila dohoda a následný odkup. K tomu by mělo dojít co nejdříve. Pak už nic nebude bránit převozu knih zpět do Olomouce. Myslím, že peníze, které do nákupu svazků investujeme, jsou zcela marginální proti hodnotě, kterou získáme,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Petr Vrána.