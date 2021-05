Stát dal skiareálům jen almužnu, naději teď vkládají do letních atrakcí

„Státní kompenzace nám pokryje jen část nákladů, které jsme se sezonou měli. Hodně sil nás stál ten chaos, kdy se vše několikrát měnilo. Doufám, že léto už bude lepší,“ přeje si například spolumajitel Ski areálu Hlubočky na Olomoucku David Jarmar.

Resort Dolní Morava odhaduje, že od státu přišla kompenzace pokrývající jen asi patnáct procent zimních tržeb.

„To je vzhledem k proklamacím vlády, jak areálům pomůže, hodně málo,“ uvedl manažer resortu Martin Palán.

Třeba sedačkovné, se kterým původně lyžařská střediska počítala, se nakonec nevyplácelo.

„Je to jednoduché, vláda si nechala spočítat, že by to pro ni bylo příliš drahé. Dali nám peníze na náklady jenom za dobu, kdy jsme museli stát. Jenomže zapomněli, že do střediska jdou peníze prakticky celoročně a velké náklady jsou hlavně před sezonou,“ přidává se ke kritice majitel střediska Miroslav v Lipové-lázních na Jesenicku Miloš Hladký.

„Jenže to nikdo nezohlednil. Stát nám naopak zbytečně pouštěl žilou, když dával falešné naděje, že bude možné v průběhu zimy ještě otevřít, a my platili drahou energii na zasněžování,“ dodává. Také on odhaduje, že kompenzace nákladů od státu činí jen zhruba pětinu toho, co středisko zimní provoz stojí.

Areály sází na bikerské trasy či zábavu pro děti

Pomoc byla podle majitelů a provozovatelů skiareálů navíc také složitě organizovaná.

„Systém kompenzací je nepřehledný a nespravedlivě vázaný jen na náklady. Přitom by to mělo být podle přiznaných a zdaněných tržeb. Ti, kteří stát šidili, jsou na tom paradoxně nejlépe,“ podotkl Karel Ležatka, ředitel areálu Kopřivná.

V Kopřivné se nyní navzdory stále panující nejistotě už chystají na letní provoz – vylepšují bikepark a nakoupili další speciální háky, aby kola mohla vozit každá sedačka na lanovce. Vylepšení doznal také oblíbený letní kemp pro příznivce adrenalinových jízd na kole.

Na svůj podobně atraktivní bikepark pak sází i středisko v Koutech nad Desnou.

„Jediné, co si přejeme, je mít v létě konečně provoz bez výraznějších omezení,“ říká ředitel Petr Marek. Podobně se k letní sezoně jako šanci zahojit alespoň zčásti hluboké finanční šrámy upínají i na Dolní Moravě.

„Potřebujeme už začít vydělávat, protože kvůli téměř nulovým tržbám v zimě jsme si museli půjčit desítky milionů korun, navíc šly do areálu i peníze z dalších našich aktivit, neboť z kompenzací od státu bychom nevyžili,“ říká manažer areálu Palán.

První bobová dráha se má rozjet už nyní

Resort navzdory tíživé situaci dokonce připravil novinky. Letní sezona je tu totiž prakticky rovnocenná té zimní. Přibyl tak sedmikilometrový trail pro bikery, na kterém se vyřádí především rodiny s malými cyklisty, a Mamutíkův vodní park dostal další prvky.

„Snažíme se držet nastavený trend, byť kvůli enormnímu výpadku tržeb je to nesmírně těžké,“ doplnil Palán.

Třeba v Hlubočkách plánují zahájit letní sezonu už zítra, kdy chtějí spustit bobovou dráhu, pokud jim v tom nezabrání nějaké nečekané technické problémy.

„Nikdo zatím nic neřekl, ale nejde o lanovku, takže když byly otevřeny zoologické zahrady, tak si myslím, že můžeme za dodržení anticovidových opatření otevřít i my,“ míní spolumajitel areálu Jarmar.

Ve složitější situaci jsou například ve středisku Miroslav, kde v létě nabízí velmi žádané ubytování a vyhledávanou restauraci.

„Chci ale věřit, že bude možné otevřít a po neexistující zimní sezoně alespoň nějak znovu začít,“ sdělil majitel střediska Hladký.