Pavla považuji za velké riziko. Neznáme ho, říká senátorka Zwyrtek Hamplová

Co je podle vás dezinformace?

To slovo bylo vytvořeno cíleně, aby zodpovědní politici nemuseli reagovat na obsah řečeného. A dělo se to jak za minulé Babišovy vlády, to hlavně v otázkách covidu, tak se to děje za současné Fialovy vlády, která to používá plošně. Když někdo řekl něco jiného než oni, vznesl jasný argument či připomínku, nebo požádal o prověření, tak než by se tím někdo zabýval, označili to za dezinformaci. Mimochodem, za dezinformátora je možné označit v první řadě premiéra...

Tak neschopnou vládu jsme ještě neměli – neschopní ministři tu byli vždy, ale toto je skutečně top sestava. Jana Zwyrtek Hamplová senátorka (NEZ)