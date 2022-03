Prostějov chystá velké ozelenění za miliony včetně nového biokoridoru

„Biokoridorem navazujeme na první etapu biocentra na pozemcích při pravém břehu Hloučely, které se nedávno podařilo městu vykoupit,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Plán hodnotí kladně i místní spolek pro životní prostředí Ajdony. „Každý kus přírody se počítá. A pro naše město, které v žebříčcích zeleně doslova belhá za ostatními a propadá se v hodnocení kvality života, je to tím pádem dobrá zpráva. Je to zajímavé, líbí se mi to,“ řekla členka spolku Jana Jílková.

Biokoridor ve Vrahovicích Celkově má mít 10,5 hektaru, z toho první etapa 1,75 hektaru.

Na levém břehu bude cyklostezka, pravý břeh čekají úpravy.

Na severu přibude veřejná zeleň v podobě parku.

Plánované terénní úpravy: modelace území, vytvoření tůní, slepého ramene řeky a revitalizace koryta Valové.

Součástí je výsadba břehových porostů, mokřadní vegetace, izolační zeleně či parkových porostů, rovněž také vybudování nových pěšin a chodníků nebo cyklotrasy.

V oblasti má vzniknout lesík určený k rekreaci.

„Mohlo by jít o obdobu lesoparku Hloučela. Záleží však na tom, jak se nám podaří vykoupit potřebné pozemky,“ připomněl Rozehnal oblíbený lesopark, který se nachází na druhé straně města za nemocnicí.

Radnice přišla s informací o vybudování dalšího biokoridoru v době, kdy jedná o změně územního plánu, jejímž výsledkem by mimo jiné bylo, že v oblasti u lesoparku Hloučela bude namísto jeho rozšíření možné postavit další byty doplněné jen menšími parky. To mezi místními vyvolalo vlnu kritiky a část sepsala petici, uskutečnil se třeba také protestní pochod.

Nelíbí se to ani opozici. „Myslím, že lidé, kteří bydlí v lidnatější části Prostějova, například v blízkosti biokoridoru Hloučela směrem na Mostkovice, by si zasloužili pořádný souvislý kus zeleně, a ne to, co se tam má vybudovat jako úlitba – nedůstojný kousíček parčíku,“ kritizoval třeba zastupitel Petr Ošťádal z opozičního klubu Na rovinu.

Letos čeká město i velké sázení

Mohlo by se tak zdát, že město navrhlo nový biokoridor jako kompenzaci. To ale náměstek Rozehnal, který sám žije ve Vrahovicích, odmítá.

„Město tyto kroky činí bez ohledu na aktuální kauzy. Dlouhodobě pracujeme na rozšiřování ploch zeleně na celém území Prostějova a připravujeme podklady pro jednání s vlastníky pozemků a případné čerpání dotací. Lokalita soutoku byla zvolena právě díky nově získanému pozemku,“ shrnul.

Radnice by chtěla mít projektovou dokumentaci k novému biokoridoru ve Vrahovicích hotovou letos na jaře.

„Vše chystáme tak, abychom maximálně využili vypsané dotace. Samotné budování připadá v úvahu na jaře 2023, ovšem bude záležet na stavu výkupu pozemků,“ sdělil Rozehnal s tím, že až hotová dokumentace ukáže, kolik bude vše celkově stát.

Biokoridor ve Vrahovicích není jedinou ohlášenou novinkou v oblasti zeleně. Například na výsadbu stromů, letniček a záhonů po celém městě má jít letos šest milionů. Od opozice si to ovšem vysloužilo kritiku za účelové načasování.

„Poslední půlrok před volbami město zázračně rozkvete. Je to takové období splněných přání, děje se to pravidelně. Je potřeba se ale ptát, co radní města dělali tři a půl roku předtím,“ poznamenal Ošťádal.

Pokračuje i příprava jižního zeleného prstence

Radnice chce rovněž investovat téměř tři čtvrtě milionu do revitalizace biokoridoru Hloučela.

„Na vybraných plochách byly prověřeny všechny stávající dřeviny, a to z hledisek jak bezpečnostních, zdravotních, tak i pěstebních. Na základě tohoto hodnocení byly vybrány dřeviny, které nejsou na stanovišti perspektivní a představují překážku pro plánovanou obnovu porostů,“ nastínil Pospíšil.

V plánu má vedení města také odkoupit další pozemky v oblasti takzvaného Jižního zeleného prstence, aby se z něj stala protiprašná bariéra města.

„Nyní budou zastupitelé schvalovat výkup části pozemku zhruba za 1,2 milionu. Plánujeme dál oslovovat vlastníky pozemků a postupně jednat o potřebných odkupech,“ předestřel Pospíšil.

I k tomu je ovšem Ošťádal skeptický. „Zelený pás na jihu města se slibuje už dvě volební období a stále tu není, maximálně se vykoupilo pár pozemků. Teď se jen bude vysazovat kousek kolem polní cesty. Neviděl bych to proto tak, že se ho dočkáme v nejbližší době,“ sdělil opoziční zastupitel.

Podle něj je přitom velký zelený pás na jihu města nutností. „Velký lesopark ve stylu Hloučely tam potřebujeme. Není zde žádná zeleň, nejblíž jsou Kolářovy sady. Přitom jde o hodně zastavěnou oblast. Lidé ale musí chodit na procházku mezi řepkou a kukuřicí, což si neužijí tak, jako kdyby šli hájkem nebo lesíkem,“ míní Ošťádal.