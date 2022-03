Diskotéku má zkrotit povinná půlnoční zavíračka. Likvidační, říká majitel

„Bude to pro mě absolutně likvidační. Už teď můžu mít otevřeno pouze v pátek a v sobotu od deseti hodin večer do pěti ráno. Mít otevřeno na dvě hodiny se mi nevyplatí,“ reagoval na návrh města provozovatel diskotéky Jaroslav Budík.

Místní potíže s podnikem řešili už se třemi primátory v řadě. Kolem stovky lidí dokonce podepsalo petici.

„Je tu dlouhodobě porušovaný zákon o zdraví, je tu hluk. Ničí nám zdraví, budíme se v noci a má to vliv i na psychiku. O víkendu je tu také nepořádek, je to tam pomočené, je tam nakáleno a nazvraceno,“ vyjmenoval třeba Jiří Snášel, který bydlí naproti diskotéce.

Budík, který má diskotéku pronajatou od března 2020, tvrdí, že se snaží situaci vyřešit.

„Mám úklidovou firmu, která vždy po akci uklízí jak venku, tak uvnitř,“ řekl. Udělal i stavební úpravy, aby snížil hlasitost v přímo sousedících bytech. Zřídil relaxační místnost, aby lidé nemuseli chodit kouřit ven a nedělali tam hluk a nepořádek. Tu mu ale úřady zakázaly, ve vnitřních prostorách kulturních zařízení, restaurací, kaváren a barů se totiž kouřit nesmí.

„Když místnost fungovala, tak se lidé neshromažďovali venku a bylo vše v pořádku. Strážníci říkali, že mají maximálně jednu stížnost za měsíc, že je tam obrovský pokrok. Když jsme ji ale museli zavřít, tak začali lidé zase chodit ven,“ vysvětlil Budík.

Teď s hlukem v okolí nemůže podle svých slov nic dělat. „Vím, že je venku ruch. Nemůžu ale lidem zakázat tam chodit. Nemám pravomoci řešit nějaké přestupky, když nejsem příslušník městské nebo státní policie. Ochranka je na tom stejně,“ upozornil.

Nová vyhláška by mohla platit už letos

V době provozu u diskotéky hlídkuje městská policie. „Strážníci jsou tam preventivně, aby zabránili eskalaci výtržností. Většinou řeší přestupky proti veřejnému pořádku, například když tam někdo močí nebo odhazuje papírky,“ nastínil šéf prostějovské městské policie Libor Šebestík.

„Zabývají se také rušením nočního klidu, protože samozřejmě když je někdo napitý, nemluví úplně potichu,“ dodal s tím, že nic moc dalšího už nelze podniknout.

Město se tak rozhodlo pro vyhlášku a její návrh odeslalo 18. února na ministerstvo vnitra k předběžnému posouzení zákonnosti. A podle resortu není v rozporu se zákonem.

„Mohla by projít schvalovacím procesem v radě a zastupitelstvu tak, že by byla účinná ještě letos,“ sdělil primátor Prostějova František Jura.

Magistrát podle něj chápe, jak může novinka omezit podnikatele v Olomoucké ulici.

„Město zvažuje vhodnost a rozumnost takové regulace, zejména s ohledem na možnou diskriminaci provozovatelů hostinských zařízení a s ohledem na to, že vydání takové obecně závazné vyhlášky může být zásahem do práva podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost,“ shrnul Jura.

Majitel: Čtyři hodiny provozu týdně nestačí

De facto by nicméně nyní vyhláška omezila právě jen Disco Club Morava, ostatní provozovny v Olomoucké ulici podle veřejně dostupných informací zavírají v deset hodin večer běžně.

Mohlo by se tak zdát, že je vyhláška namířená přímo na problémovou diskotéku s cílem ji zavřít. To ale primátor odmítá.

„Záměrem obecně závazné vyhlášky nemá být uzavření Disco Clubu Morava, ale pouze zajištění práva občanů na jejich pokojné bydlení a spánek, jakožto součást práva na ochranu soukromého a rodinného života za současného zachování provozu klubu, byť v menším rozsahu,“ prohlásil Jura.

Provozovatel ale říká, že úprava znamená konec podniku. „Je tady nějaká výše nájmu, inkaso a náklady. Dvě hodiny provozu dva dny v týdnu mi je nezaplatí. Lidé chodí až tak o půlnoci,“ upozornil Budík.

Je to poslední dobrý klub ve městě, říká DJ

Stejný názor má i Daniel Dočkal, který dělá v klubu příležitostně diskžokeje.

„Zavírat o půlnoci je absolutní hloupost. Lidi teprve začínají chodit na party. Věřím, že tohle je pro klub zničující,“ řekl. Kdyby diskotéku musel provozovatel ukončit, mrzelo by ho to.

„Mám to tam moc rád. Je to můj domovský klub. Byl bych hrozně nerad, kdyby zavřel. V Prostějově už žádný jiný dobrý klub není. Kultura by tady úplně upadla,“ prohlásil.

Podobný názor má i jeho kamarád Filip Šefčík, který do Disco Clubu Morava také chodí.

„Záměr omezit provozní dobu jednoho z mála podniků, kam lze o víkendu s přáteli vyrazit, vnímám jako nesmysl. Myslím, že za poslední dva roky, kdy kulturní život spíš neprobíhal, toho už bylo pro nás návštěvníky dost. Teď máme konečně po vleklé pandemické situaci možnost vrátit se zpět i k zábavě,“ domnívá se.

Podobná regulace platí v kraji v jediné ulici

Naopak místní obyvatelé si zavření problematického podniku přejí. „To by bylo úplně nejlepší, protože poslední dobou je to tady katastrofa. V deset hodin v noci, když to začíná, dělají binec, zvoní třeba na zvonky,“ řekla Anita Němcová, která žije v blízkosti diskotéky.

„Musela jsem si také zařídit parkování vedle ve dvoře, protože když jsem měla auto na ulici, tak mi prohodili okénkem dlažební kostku. Nehledě na to, že má dcera okno do ulice a leká se,“ dodala.

Město nyní prověřuje, jaké zkušenosti s podobnými vyhláškami mají jinde, aby zjistilo, jak jsou účinné. MF DNES zjistila, že ve větších městech kraje taková regulace platí pouze v Rožňavské ulici v Olomouci. Provoz tam podniky musí ukončit nejpozději v jedenáct v noci. Žádná diskotéka tam však nesídlí, pouze podniky, které zavírají nejpozději o půl jedenácté.

V Přerově o podobné vyhlášce v minulosti jednali také. „Před sedmi lety se o ní uvažovalo, ale po veřejné debatě se od ní upustilo,“ připomněla mluvčí Přerova Lenka Chalupová.

O aktuální fázi návrhu vyhlášky se provozovatel dozvěděl od redakce MF DNES, zatím neví, co bude dál dělat. „Budeme to řešit přes právníka,“ vzkázal.