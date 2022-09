Při střetu s vlakem zemřel na Šumpersku řidič dodávky, cestující vozí autobusy

Nehoda se stala před půl osmou ráno. „Na přejezdu došlo ke srážce dodávky s vlakem, při které zemřel řidič dodávky. Policie je na místě a prověřuje okolnosti, proč k nehodě došlo,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal uvedl, že se nehoda stala na železničním přejezdu bez závor, který je vybavený výstražnými kříži a světelnou a zvukovou signalizací.

Správa železnic spolu s policií na místě zjišťuje, zda světelná signalizace v době srážky fungovala.

V dotčeném úseku trati je podle webu Českých drah zastavená doprava, cestující vozí náhradní autobusy. Podle odhadů omezení potrvá do 10 hodin.

Přejezd je místem častých nehod, ačkoli přes něj nejezdí tranzitní doprava. Už několikrát tam došlo ke srážkám se smrtelnými následky. Například v roce 2016 nebo 2019.

Právě častými nehodami obec argumentuje a snaží se dosáhnout toho, aby zde Správa železnic instalovala závory. Jednání však pro obec zatím nedopadlo dobře.

Místní usilují o závory marně

Postřelmovští chtěli závory už v roce 2009, kdy bylo možné takové úpravy udělat v rámci elektrifikace a modernizace trati Zábřeh – Šumperk.

Tenkrát se to ale nepodařilo a obec zatím nedokázala změnit stanoviska zainteresovaných stran. Téměř všechny dřívější nehody zavinili místní, kteří jezdí přes koleje nejvíce.

„Naše stanovisko ohledně zabezpečení tohoto přejezdu zůstává stejné, zabezpečení odpovídá normě a je tedy dostatečné. Pokud dojde k úpravám, bude to nad rámec toho, co norma v současné době vyžaduje,“ upozornil před časem Jiří Just, šéf olomouckého ředitelství Drážního úřadu.

Správa železnic uvedla, že při modernizaci trati v roce 2009 v Postřelmově nainstalovala zabezpečovací zařízení nejmodernějšího typu a po tragické nehodě výstražné kříže ještě zvýraznila.