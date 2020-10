Virus sužuje v Olomouckém kraji nové oblasti včetně dosud nulového Konicka

Dlouhou dobu se oblast Konice na Prostějovsku vymykala dění ve zbytku Česka, když se pyšnila ve statistice lidí nakažených koronavirem nulou. V poslední době se ale situace výrazně změnila. Z premianta se v přepočtu na počet obyvatel stala druhá nejhůře postižená oblast v kraji. V pondělí zde byl nakažený zhruba každý devadesátý člověk.

Konicko bylo s počtem nakažených na nule dokonce ještě po polovině září, podle starosty samotné Konice Michala Obrusníka je nicméně otázkou, zda tomu tak skutečně bylo.

„Netestovalo se tak jako nyní,“ podotýká. V době, kdy už začaly počty nakažených narůstat, se nicméně v Konici a okolí konalo několik větších akcí, i když ne po taktovou města.

„Asi nikdo nerozklíčuje, jestli to bylo z těchto akcí, nebo z nějakých rodinných oslav,“ přemítá Obrusník, který si každopádně nemyslí, že lidé se nakazili v zaměstnání.

„Řekl bych, že nás celkově ukolébala skutečnost, že jsme byli dlouho prakticky bez nákazy,“ míní.

Výraznou změnu ve statistice nakažených na Konicku způsobila obec Suchdol. „Došlo zde k šíření koronaviru v rámci rodiny, celkem onemocnělo 18 lidí,“ nastínila starostka Jitka Zahálková.

I v další zasažené oblasti se konaly hromadné akce

Ještě hůř je na tom Mohelnicko. Lokalita, kde žije přes osmnáct tisíc lidí, měla v pondělí 232 nakažených, což představuje přibližně jednoho nakaženého na necelých osmdesát obyvatel.

Průmyslová oblast, ve které sídlí dvě z největších firem regionu, se přitom také na nelichotivou špici dostala teprve až v poslední době.

„Neřekl bych, že to je vina velkých firem. Tam mají velmi přísná opatření. Spíš je to souběh několika věcí. Lidé se přestali bát nákazy a k masivnímu šíření mohla přispět také velká zářijová akce, kterou pořádalo město na náměstí a přišlo na ni přes tisíc lidí. To asi byla chyba,“ hodnotí starosta Mohelnice Pavel Kuba.

Firmy potvrzují, že se u nich koronavirová nákaza sice vyskytuje, ale mají ji pod kontrolou.

„Máme sice případy, ale nejsme žádným ohniskem. Opatření jsou u nás ještě výrazně přísnější, než jaká stanovila vláda. Pokud u nás došlo k výskytu, tak důvodem byly rodinné oslavy nebo akce,“ sdělil generální ředitel mohelnické Helly Petr Novotný.

Hejtman: Přístup lidí hraje roli, neznáme další faktory

Na opačném konci žebříčku je Hranicko, Jesenicko a Lipnicko. V Lipníku nad Bečvou a okolí připadá jeden nakažený na 226 obyvatel, což je v rámci regionu výrazně nejnižší poměr.

„Přiznám se, že pro to nemám vysvětlení. Nemyslím, že by lidé byli jiní a chovali se jinak než jinde,“ přemítá starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl. Podle něj ale mohla sehrát roli skutečnost, že ve městě a okolí žádné akce nebyly.

„Výrazně jsme pokrátili společenský život. Až nám lidé nadávali, že jinde je to lepší. Možná to přispělo, že tu teď nemáme tolik nakažených,“ uvedl Přikryl.

Olomouc a blízké okolí, tvořící nejlidnatější obec s rozšířenou působností v regionu, kde žije 164 tisíc obyvatel, je v krajském žebříčku naopak čtvrtá nejhorší, když na 104 obyvatel připadá jeden nakažený. Oblasti kolem Prostějova, Přerova, Šumperka a Jeseníku se pohybují od 120 do 190 obyvatel na jednoho nakaženého koronavirem.

Šéf krizového štábu a hejtman Ladislav Okleštěk v současnosti neuvažuje o zpřísnění režimu v nejhůře postižených oblastech.

„Rozhodně nehrozí uzávěra jako na jaře v Litovli a Uničově,“ ubezpečil. Podle něj není možné přesně určit důvody, proč jsou nyní některé oblasti zasažené tak výrazně a jiné méně.

„Není to jen o lidech a jejich přístupu, i když to samozřejmě hraje velkou roli. Proměnných, které přicházejí do úvahy, je celá řada,“ řekl Okleštěk.