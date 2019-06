Místo Prahy plné turistů jeďte do Olomouce, radí The New York Times

Deník ve svému článku nabízí šest klidnějších alternativ známých a tedy i turisty nadměrně vyhledávaných míst.

Těm, kterým nejsou davy lidí příjemné, tak radí například jet do Řecka na ostrov Tinos místo známého Santorini, v Nizozemsku raději do Haagu než do Amsterodamu a ve Španělsku do Valencie místo Barcelony.

Na pobřeží Jaderského moře zase doporučuje zvolit černohorský Kotor namísto chorvatského Dubrovníku a v Itálii město Lucca a nikoliv Florencii.

Českým tipem je Olomouc místo Prahy. „Stejně jako Praha má místo ze Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO dechberoucí gotické a barokní budovy a známý orloj. Na rozdíl od ní je zde ovšem stále relativně málo turistů,“ píše autorka článku Ingrid K. Williamsová.

„Olomouc nabízí malou ochutnávku pražské historie a architektury společně se zábavou studentského města a podniky se skvělým jídlem a pitím,“ dodává.

Doporučuje proto například návštěvu stále věhlasnější restaurace Entrée, kde je šéfkuchařem několikrát oceněný Přemek Forejt, Gin & Tonic Baru a dalších podniků v Masných krámech či ubytování ve stylových hotelech.

Z památek pak vyzdvihuje tradiční místa - baziliku na Svatém Kopečku, Sloup Nejsvětější Trojice či unikátní heliocentrický orloj přebudovaný v roce 1955 ve stylu socialistického realismu. Kromě toho také doporučuje návštěvu Arcidiecézního muzea.

Olomouc byla opakovaně i v tipech průvodců Lonely Planet

Olomouci se pocty dostalo paradoxně ve chvíli, kdy centrum města není úplně nejlákavější, neboť pokračují opravy budovy radnice a její věž má dokonce nyní snesenou špici. Opravuje se také nedaleký kostel Svatého Mořice s populární vyhlídkovou věží i doporučovaná svatokopecká bazilika, což novinářka ve svém článku zmiňuje.

Podle ředitelky Sdružení cestovního ruchu Střední Morava Djamily Bekheddy to nic nemění na tom, že článek může do centra Hané přilákat nemálo turistů z anglicky mluvících zemí a především z USA.

„Počet amerických turistů v regionu v posledních letech neustále roste stejně jako počet pozitivních referencí na sociálních sítích a v médiích. Týkají se především Olomouce a my jsme rádi, že přináší pro návštěvníka jiný pohled. Podobné doporučení od novinářů, navíc z prestižního média, má mnohem vyšší váhu než třeba placená inzerce,“ okomentovala článek.

„Někdo to nemá rád, ale Olomouci se někdy dává titul ‚malé‘ nebo ‚spící‘ Prahy, kde je možné si v klidu vychutnat atmosféru i v centru bez tlačení se v davu, což se v hlavním městě dá zařídit jedině tak, že tam půjdete v pět ráno. A to dělá Olomouc pro řadu turistů zajímavou,“ dodala.

Pro Olomouc to není v posledních deseti letech jediný úspěch v podobě zmínky v celosvětovém renomovaném médiu, opakovaně její návštěvu doporučovala například světově proslulá edice průvodců Lonely Planet.

V roce 2012 jí komise složená z profesionálních cestovatelů přidělila sedmé místo v seznamu skrytých pokladů Evropy, o rok později se pak město probojovalo s označením „mini Praha“ mezi deset míst, které je třeba v Evropě navštívit a v roce 2014 byla číslem jedna publikace Skrytá Evropa doporučující krásná, ale málo známá místa.