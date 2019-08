Hokejový výtržník kopl strážníka. Sundejte uniformu a uvidíte, křičel další

Hlídka městské policie vyjela do Pöttingovy ulice v úterý po půl osmé večer na základě oznámení, že skupinka hokejových fanoušků jdoucích z právě skončeného hokejového zápasu zde demoluje dopravní značení.

„Na místě se nacházela zhruba desetičlenná skupinka mužů, z nichž jeden shodil na zem dvě přenosné značky. Strážníci dotyčného kontaktovali a jeho jednáním se bude zabývat přestupková komise. Poté se celá skupina vydala směrem k ulici Palackého,“ popsal mluvčí olomoucké městské policie Petr Čunderle.

Přítomnost strážníků ovšem skupinku dráždila a část mužů je začala častovat vulgárními urážkami. Terčem se poté stalo i několik popelnic, které skončily převrácené na zemi. Hlídka proto přivolala posily a následně se strážníci pustili do řešení prohřešků a zjišťování totožnosti viníků. Ti při dechových zkouškách nadýchali až 2,6 promile alkoholu.

„Poté, co bylo rozhodnuto o převozu na záchytku, si chtěl jeden z fanoušků vynutit odchod z místa razantním kopnutím do břicha jednoho ze strážníků. Ti ho proto následně zpacifikovali s použitím donucovacích prostředků a odvedli v poutech do služebního vozu. Současně vzhledem k podezření na spáchání trestného činu informovali Policii ČR,“ shrnul Čunderle.

Agresor je nyní podezřelý z trestného činu násilí proti úřední osobě, za který mu v krajním případě hrozí až čtyři roky vězení. Kromě něj hrozí trest za přestupek ještě dalšímu muži ze skupinky, který nakonec skončil na záchytce.

„Ten směrem ke strážníkům ukazoval obscénní gesta, vulgárně je urážel a také je vyzýval, aby ‚si sundali uniformu, že jim ukáže‘,“ uzavřel mluvčí.