Za covidu nebylo ani co promítat. Ale nevzdali jsme to, říká šéf kina

Před covidem v šumperském kině Oko zažili divácký boom. Psal se rok 2019 a na film si zašlo 90 tisíc diváků, což byl rekord.

„Čekali jsme další skvělé filmy, další skvělé návštěvy. Jenže takové naděje na dva roky úplně padly. Bude těžké přiblížit se rekordním číslům z doby před pandemií,“ říká ředitel kina Oko Kamil Navrátil.

„S kolegy jsme řešili, jak naučit diváky znovu chodit do kina. Pak přišel druhý díl Tajemství staré bambitky, která se měla hrát loni o Vánocích, ale kvůli covidu přišel posun na únor. Ukázalo se, že distributor měl s termínem šťastnou ruku. Lidé vzali pokladnu útokem. Hned první velká premiéra tak zafungovala nad očekávání,“ popsal s radostí Navrátil.

Pandemie se na zrekonstruovaném kině podepsala velmi silně. „Jako hodně tvrdý pád na zem. Zpočátku nikdo nevěděl, co se vlastně děje. Pořád jsme mysleli, že se nás to netýká. Jenže útlum trval dva roky,“ líčí šéf Oka.

Od ředitelského stolu počítal smutné cifry. „Celkově klesl počet promítacích dnů o 66 procent. Takže z 90 tisíc diváků v roce 2019 klesla v roce 2020 návštěvnost na 30 tisíc. A roku 2021 to už bylo pouze 28 tisíc diváků,“ říká.

Nejhorší bylo, že se lidé báli chodit do kina. „Hlavními důvody byl strach z nákazy a skutečnost, že distributoři stahovali premiérové tituly, takže vlastně nebylo co promítat. Často se stávalo, že byl program venku, hotové plakáty, když přišla informace, že třeba tři filmy uvedené v programu nedostaneme, což bylo velmi nepříjemné.“

„Trápili jsme se, jak postavit program prakticky z ničeho,“ líčí s tím, že i v době, kdy kina mohla být otevřená, byli kvůli nedostatku titulů dál v lockdownu.

Podle ředitele přišlo loni v prosinci nejvíc zájemců na balet Louskáček. To bylo 27 lidí. „Byli jsme na pomezí toho, jestli zavřít, nebo nechat otevřeno. Ale kvůli zachování provozu jsme to nevzdali,“ přiznává.

Válka a zdražování

Normální časy ovšem po ukončení pandemie nepřišly, začala totiž válka na Ukrajině. V souvislosti s konfliktem a dalšími vlivy rostou ceny.

„Je to další vážný problém. Co v takové době, kdy ceny letí nahoru, začnou lidé osekávat? Kulturu. Ale zase budou ti, kdo za ní přijdou. Zní to možná nepatřičně, ale i za války se chodilo do kin. Kultura alespoň nějak fungovala. Tím nechci nic přivolávat.“

„Samozřejmě zveme do kina i ukrajinské uprchlíky. Nepůjdeme ale cestou, že bychom sháněli ukrajinský dabing nebo filmy s ukrajinskými titulky. Myslím, že pro uprchlíky je nejlepší, když co nejdřív vstřebají základy češtiny,“ naznačuje Navrátil.