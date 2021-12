Kvůli energiím jsou v nejistotě ještě tisíce domácností, kraj jim poradí

„Nevedeme přesné statistiky po krajích, lze však odhadnout, že v Olomouckém už odešly z režimu dodavatele poslední instance desítky tisíc zákazníků, což je potěšující. Bohužel v tomto režimu v regionu dál zůstávají tisíce lidí,“ uvedl mluvčí společnosti ČEZ Vladislav Sobol.

Stejná situace panuje i u firmy Innogy. „V kraji evidujeme v institutu dodavatele poslední instance necelých dvacet tisíc zákazníků. Většina z nich má ale již uzavřenou standardní smlouvu s novým dodavatelem a z režimu DPI se jim tak povede rychle vystoupit,“ řekl ředitel zákaznických center Jan Smutný.

Podle velkých dodavatelů by lidé, kteří jsou stále v režimu DPI, měli co nejrychleji situaci řešit a přejít na standardní smlouvy.

„Ceníky v režimu DPI jsou méně výhodné, protože dodavatelé musejí pro zákazníky elektřinu či plyn nakupovat jednorázově každý měsíc,“ vysvětlil Smutný.

Jde to rychle

Pokud se lidé vydají na pobočky velkých dodavatelů v kraji teď, nemusejí se už obávat dlouhého čekání. Třeba v olomouckém zákaznickém centru ČEZ je nyní čekací doba pouze několik minut a firma navíc v listopadu také otevřela přepážku na hlavní poště v Jeseníku. Největší nápor má za sebou rovněž Innogy.

Motivací k odchodu z režimu DPI by měly být hlavně peníze. „Průměrná záloha pro zákazníky s DPI je na nejběžnějších sazbách necelých 1 700 korun. To je sice vyšší než běžné zálohy, současně to ale zdaleka nedosahuje například průměrných záloh u plynu, kde je vliv topné sezony ještě mnohem větší,“ podotkl mluvčí ČEZ Sobol.

Energolinka Zorientovat se ve složité situaci pomáhá i Olomoucký kraj přes speciální infolinku na číslech 602 802 442 a 725 816 254, využít lze i emaiovou afresu l energolinka@olkraj.cz.

Co nejrychlejší přechod na běžnou smlouvu doporučují i ministerstvo průmyslu a obchodu či Energetický regulační úřad (ERÚ).

„Uzavřít smlouvu lze i elektronicky, nic speciálního k tomu není potřeba. Jen si připravit k ruce poslední vyúčtování a postupovat podle návodu na stránkách nového dodavatele. Přechod lze vyřídit za pár minut a není nutné někam chodit, nebo volat na přetížené linky,“ upozornil mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Úřad nicméně varoval před takzvanými energošmejdy, kteří se někdy dokonce vydávají i za jeho pracovníky a předstírají pomoc s hledáním nového dodavatele.

„Nejste-li si jistí, s kým hovoříte, například po telefonu, nechte si zaslat smlouvu písemně. Žádný ze slušných dodavatelů vás nebude nutit, abyste odsouhlasili do sluchátka něco, nad čím se potřebujete pořádně zamyslet,“ radí Markéta Zemanová z ERÚ.

Napřímo se mohou lidem ozvat například dodavatelé poslední instance, ti ale většinou posílají dopisy, nebo spotřebitelé volají jim, ne naopak.

Policie v regionu zatím větší aktivitu energošmejdů neeviduje. „Ojediněle přijmeme oznámení od občanů, kterým nabízí podomní prodejci služby jako změnu dodavatele energií a podobně. V takových případech policisté vše na místě prověří, prodejce zpravidla ztotožní a sdělí jim, že porušili nařízení města či obce o zákazu podomního prodeje. Vše pak oznámí k projednání příslušnému úřadu,“ sdělil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Olomoucký kraj zřídil novou telefonní a e-mailovou energolinku. „Linka je primárně pro občany, kteří nemají přístup k internetu nebo nejsou v jeho používání zběhlí do té míry, aby si sami potřebné informace dohledali,“ nastínil náměstek hejtmana Jan Šafařík.

„Lidé, kteří se kvůli rozkolísanému energetickém trhu ocitli v nepříznivé sociální situaci, se pak mohou obrátit na pracovníky odborů sociálních věcí příslušných obecních úřadů a na kontaktní pracoviště úřadu práce,“ doplnil další náměstek hejtmana, Ivo Slavotínek.